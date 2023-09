Graves enfrentamientos se registraron nuevamente en La Tierra Prometida, donde madres de familia denunciaron que fueron masacradas por delincuentes que trafican con terrenos públicos, con el fin de despojarlas de sus posesiones y también estafan a ciudadanos de escasos recursos económicos con la ilegal venta de predios por miles de soles.

Violencia en la zona

El 10 de setiembre último, en la manzana T1 de la II etapa del Asentamiento Humano Vivienda Digna, matones irrumpieron en el sector, y con maquinaria pesada intentaron bloquear el único camino de acceso que tienen las familias, esto originó que las madres reclamen la ilegal acción, que causó que los sujetos las golpeen frente a sus menores hijos, causándoles lesiones físicas en diferentes partes del cuerpo. Los inescrupulosos hombres habrían sido contratados por dirigentes que lucran mediante el tráfico de tierras.

“Vivo tres años y la gente de Virgen de Chapí siempre nos amenazan con pistolas, incluso cuando estuve embarazada, ahora nos han querido bloquear la carretera y nos han atacado con maleantes, engañan a otras personas y les venden terrenos destinados a áreas verdes por 1500 a 2 mil soles, nosotros también nos hemos opuesto y por eso nos golpean. Si alguna cosa me pasa a mi o a mi familia hago responsable a la directiva de Chapi, a la señora Corina Mamani, Julio Yallico y Junior Hinostroza”, declaró Mirian Sotomayor, una de las afectadas.

Las madres de familia, añadieron que no tienen un lugar donde vivir, por lo que se trasladaron con sus menores hijos hasta la zona, donde hacen vivencia pacífica sin los servicios básicos y luchan por un techo propio, aun así, pasan un calvario por la violencia psicológica y física que deben afrontar a diario por parte de los sujetos. Ante ello acudieron a la Prefectura Regional de Ica, a solicitar garantías, sin embargo, a pesar de los evidentes golpes y rasguños en su cuerpo y la denuncia policial, la institución no les brinda una orientación adecuada sobre el proceso y les exige pruebas contundentes (videos, testigos y otros), por lo que hasta la fecha continúan en situación de vulnerabilidad ante las múltiples amenazas de muerte. Se añadió que una denuncia policial anterior habría sido borrada

“No puedo dejar salir a mis hijos a jugar porque les pueden hacer daño. El alcalde nos dijo que vivamos tranquilos y no tenemos que darle dinero a nadie, pero parece que a nadie le interesa lo que dice el alcalde porque más bien piden dinero y si no les dan te botan a golpes y ahora nos amenazan, nosotros no tenemos donde vivir y por eso nos quedamos en la zona, además varios vecinos también han denunciado a la directiva”, añadió otra víctima.

Frente al tema, el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, indicó a la población denunciar los actos extorsivos y otros. “La policía debe intervenir, nosotros estamos trabajando en la formalización y pediría a todos los vecinos que hagan las denuncias por los delitos”, dijo.

