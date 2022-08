Decenas de humildes familias, se sienten vulnerables y desprotegidas por sus autoridades, ya que han sido desalojadas por presuntos traficantes de terrenos en el asentamiento humano “Bellavista de Jerusalén”, en el sector de La Tierra Prometida, donde hicieron vivencia por largos años con el sueño de la casa propia, sin embargo, actualmente personas inescrupulosas las agreden y despojan de su posesión.

En un documento respaldado por hasta 100 posesionarios de la zona, se señala como la presunta autora intelectual de los hechos delictivos a Edith Quispe Ponce, quien es la actual presidente de la junta directiva. Las familias de condición humilde indican que han sido desalojadas por un grupo de inescrupulosos sujetos quienes pretenderían lucrar con los predios de hasta 160 metros cuadrados por cada socio en la modalidad de trafico de terrenos, ya que cobran entre 400 y 600 soles para otorgar el permiso de ingreso a una parte de terreno. Por ello se dirigen a la alcaldesa provincial de Ica, Defensoría del Pueblo, Seguridad del Estado, Ministerio Público y Poder Judicial de Ica.

Testimonios de posesionarios

“Exigimos destitución y expulsión definitiva de todo cargo en La Tierra Prometida de la señora Edith Quispe, la incautación de bienes acaparados y una investigación profunda sobre enriquecimiento ilícito a través del tráfico de terrenos y la estafa, obtenida mediante la modalidad de crimen organizado, pedimos cárcel y justicia social en bien de todas las familias afectadas” se lee en la documentación que sentencia los actos delincuenciales que se cometen en el mencionado sector.

Frente al tema, Alex Huaresma, uno de los posesionarios afectados, enfatizó que vive en el lugar desde el 2014, y desde ese año no ha visto ningún avance en el sector, por lo que califica como una “presidenta dictatorial” a la ciudadana Quispe Ponce, explicó además que se ha evidenciado en las últimas semanas destrucción de chozas y agresiones a las personas mas vulnerables, que en muchos casos son madres solteras que migran desde regiones de Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, también se violenta a los ancianos y niños.

“Existe abuso de autoridad, hay fotos, videos, audios, donde se comprueba como destruyen las pequeñas chozas que con mucho esfuerzo las personas que son pobres las construyen. La presidente hace lo que quiere, cuando la única autoridad que puede desalojarnos es la municipalidad de Ica porque son terrenos del Estado. Nos maltratan de manera física y psicológica, varias familias ya se han retirado por miedo, pero nosotros estamos luchando porque no tenemos donde vivir”, declaró.

La misma versión fue respaldada por Karina Manya, quien lleva posesión hace dos años, ella indicó existe abuso de poder, también que su esposo fue agredido y los actos vandálicos se registran en su mayoría por las noches, donde llegan grupos de sujetos provistos de palos, palas y otros para retirar las casas rusticas.

“Estaba en el terreno de mi pareja y me dijeron que no iban a considerarme en el libro del padrón. Trabajo cuidando a un niño y el viernes 19 de agosto cuando regresé, mis esteras estaban tiradas, pero mi pareja dijo que vamos a construir nuevamente porque necesitamos un hogar, nos tienen amenizados y no hay garantías”, dijo.

Los moradores llegaron hasta las oficinas de Control Patrimonial de La Municipalidad Provincial de Ica, donde los funcionarios solo les indicaron que soluciones el problema de manera interna.

En tanto, el cuerpo directico de la “Asociación Bellavista de Jerusalén”, integrado por la vicepresidencia, secretario de actas y documentación, secretaria de económica y los vocales, han remitido un informe hacía la asamblea indicando la vulneración del Art. 42 del estatuto, que indica, “Ninguna persona o miembro de otras instituciones podrán interferir o crear caos, división y destrucción lo cual será sancionado”. También se resalta que se toman acuerdos sin la aprobación de la mayoría de moradores.