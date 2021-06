Un total de 651 mil 364 iqueños se encuentran habilitados para poder emitir su voto hoy en toda la región, así lo precisa la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).

El organismo ha informado que para esta segunda vuelta electoral se han dispuesto 2223 mesas de sufragio, las cuales se encuentran ubicadas en 315 locales de votación. Todo ello dentro de la circunscripción de la ODPE Ica que comprende 43 distritos y 3 centros poblados.

Dentro del total de mesas, se han habilitado 336 mesas especiales para 8301 electores y electoras con discapacidad, que facilitarán el acceso a los locales de votación y ubicación de las mesas de sufragio.

Distribución de electores y transparencia

La institución ha señalado que, con respecto a la cantidad de electores, el máximo grupo se encuentra en la provincia de Ica con 298.645, seguido de Chincha con 169.636, mientras que en la jurisdicción de Pisco la cantidad de votantes hábiles es de 113.273. En tanto la provincia de Nasca tiene 57.819 electores y finalmente Palpa con un total de 11.991 votantes.

El jefe de la ODPE Ica, Johnny Inga, informó que, velando por la transparencia en las Elecciones Generales, desde el día de ayer, ya se encuentra todo el material electoral listo en las sedes de votación. “El traslado del material electoral se realizó bajo protección de la Policía Nacional y la fiscalización del Jurado Electoral de Elecciones (JEE), en 46 unidades de transporte desde la sede de la ODPE a los locales de votación de manera ininterrumpida”, declaró.

Asimismo, sostuvo que el local de votación con mayores electores es la I. E. José Carlos Mariátegui (San Clemente-Pisco), con 9300 electores en 31 mesas de sufragio. Mientras que la de menor votantes se ubica en el colegio inicial N° 222 (Chincha), ahí se ha instalado una sola mesa de sufragio para 43 electores.

Medidas de bioseguridad

Johnny Inga invocó a los ciudadanos a acudir hoy a las urnas con doble mascarilla y llevando su DNI, aunque esté caduco. Además, de preferencia ir en el horario escalonado recomendado por la ONPE y llevando su propio lapicero para minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19.

Añadió que se puede votar, aunque no se haya pagado la multa electoral por no haber sufragado o no haber sido miembro de mesa el 11 de abril. También hizo un llamado a los miembros de mesa para que lleguen a las 6 a. m. para instalar su mesa de sufragio y así permitir que la votación se inicie a las 7 de la mañana. Los miembros de mesa que cumplan con este rol recibirán 120 soles. Finalmente, informó que la cédula de votación está dividida en dos partes, por tratarse de una segunda vuelta presidencial.