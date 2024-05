Huu Bac Quintet, reconocido grupo musical que combina hábilmente su herencia vietnamita y china con el jazz norteamericano, ofrecerá un concierto por primera en el Perú. Será el domingo 9 de junio a las 7 p. m. en el Centro Cultural Ricardo Palma, de Miraflores. Entradas a la venta en Joinnus.

Su líder Huu Bac Quach, quien nació en Vietnam pero creció desde los 2 años en Canadá, forma parte del proyecto Sonidos Vivos, del compositor peruano Lucho Quequezana, quien lo invita en el 2006 a un viaje musical en el Perú con él y a mantener un contacto íntimo con la música afroperuana y andina.

Precisamente, durante su participación en este intercambio musical con artistas de primer nivel de todo el mundo, Huu aprende a tocar quena, charango y cajón e incorpora esos instrumentos a su fuente de inspiración y los toma como propios.

“Primero me llamó la atención el charango, porque yo toco cuerda, y después la quena. Nunca me había fijado en los instrumentos de viento hasta que escuché a Lucho tocar la quena”, cuenta Huu al asegurar que, aunque no sabía nada de la música peruana, se enamoró de ella al conocerla.

“Los peruanos son los maestros del ritmo”, expresa al precisar que, si bien la música andina y asiática tiene similitud en la melodía, la gran diferencia radica en el ritmo. “El énfasis en la música asiática no es tanto en el ritmo, no hay tanta diversidad”, explica.

“Los peruanos tocan con mucho sabor, escuchas un ritmo afroperuano o un huayno y no puedes dejar de sonreír”, sentencia.

Huu Bac Quintet ofrece un verdadero diálogo entre las culturas asiática, norteamericana y sudamericana en una manera única, contemporánea y original.