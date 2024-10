La campeona mundial de ajedrez, Nievevska Torres Ccahuay de 14 años, ha logrado consagrarse con el título en su categoría en el último campeonato en Lima. Ahora debe tener la suma de 2 mil 372 euros para su participación en el extranjero.

Orgullo iqueño

La menor que cuenta con múltiples medallas y títulos, es campeona en su categoría del Festival Sudamericano de la Juventud 2018, tras su competición a nivel internacional. “En todos los campeonatos que he participado son internacionales, desde los 5 a 6 años me han formado y mis padres se sienten orgullosos de mis logros. No veo el apoyo de parte de las autoridades, generalmente los padres deben estar buscando la manera de apoyar. Es en Brasil, un campeonato mundial juvenil con más competencia y quisiera poder ir y traer el logro para mi pais y el pueblo de Ica, es algo justo”, declaró.

El padre de la adolescente prodigio del ajedrez señaló que se encuentran realizando una campaña pro fondos en la plaza de Armas de Ica. Exhortó al Gobierno a poder apoyar al deporte y a los menores campeones en distintas disciplinas. “Ella siendo campeona nacional en su categoría, no ha podido viajar, viajan otros menores que no son campeones y los campeones quedan postergados, llamamos a las autoridades de la región para que se le dé el apoyo al auténtico campeón. Mi hija tiene título mundial de ajedrez, también el nacional oficial y está representando al Perú. Pido que el Estado y el IPD cumpla con apoyar al talento nacional, también a las empresas privadas, a las agroexportadoras.”, añadió y precisó para apoyar contactar al 910968774 o 968049074.

