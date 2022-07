Un caso desgarrador se registró en el distrito de Santiago, donde una niña se sufre de epilepsia de 12 años, fue violada en varias oportunidades por su propio abuelo, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.

La madre de la menor, Anaís Córdova Zevallos, entre lágrimas, declaró que su propia hija le contó el trauma que padeció tras ser agredida sexualmente por su abuelo materno, Arturo José Córdova Acosta, de 59 años. Explicó que el sujeto ultrajó a la menor en dos oportunidades en una chacra en el sector de Santa Dominguita (Santiago). Este delito fue aceptado por el atacante, quien tras un careo con la progenitora solo pidió disculpas y se fugó.

Tiene antecedentes

“Mi padre violó a mi hija que sufre de epilepsia, yo le dije que la recoja de su colegio porque no tenía dinero. Pasando los días mi hija me dice, mamá lo que te voy a decir es algo feo, mi papito me violó y me duele. Sucedió cuando la traía en su moto taxi y se desvió, llevándosela a una choza en una chacra, es ahí donde abusó de ella el 24 de junio y el 2 de julio. Días después lo encaré y él me dijo que yo le había enseñado a mentir a mi hija, pero a los minutos aceptó su crueldad y me pidió disculpas, luego subió a la moto y fugó”, declaró.

Señaló que el certificado del médico legista comprueba la violación, además que no es la primera vez que su padre realiza el delito, ya que hace más de 20 años abusó de su hermanastra e intentó violar a otra sobrina de 17 años. El sujeto también fue condenado por el delito de homicidio y purgó una condena de tres años de pena privativa de la libertad en la ciudad de Lima.

“Mi hija no duerme bien y por ratos solo se pone a llorar. Mi padre también violó a su hijastra cuando tenía 8 años, pero la denuncia se realizó 20 años después y no procedió, también quiso ultrajar a una sobrina de 17 años, pero ella lo golpeó y escapó, además estuvo en la cárcel por asesinato. Pido justicia y apoyo al Estado, ya que la policía me ha dicho que son varios casos y que todo está en manos de la fiscalía”, enfatizó.

La ciudadana ha solicitado que se emita una orden de captura en contra del hombre y ha pedido el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que su menor hija lleve un tratamiento más especializado ya que son de condición humilde.