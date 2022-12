El bloqueo de la carretera Panamericana Sur ha originado millonarias perdidas económicas que afectan al desarrollo económico de la región Ica, donde los precios de los productos alimenticios comienzan a duplicarse, ante un anunciado desabastecimiento de vegetales, frutas y tubérculos en los principales mercados iqueños.

Agroexportadoras cerradas

El presidente del comité Agua y Agro, de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, Jorge Vargas Corbacho, precisó que en el departamento iqueño el sector agrícola ofrece más de 100 mil puestos de trabajo a iqueños y ciudadanos migrantes de otras regiones del país, quienes en su mayoría ayer dejaron de laborar, frente al cierre de operaciones de empresas agrícolas y dejándose de pagar entre 10 a 12 millones de soles a los trabajadores del agro, mismo dinero que es utilizado para que las personas continúen la cadena económica en la región, comprando productos y servicios.

“Hay un número grueso que debe ser entre 10 a 12 millones de soles que se pagan en jornales todos los días a los trabajadores de la agricultura formal. Los trabajadores ven interrumpidos sus ingresos y su capacidad de ahorro y una serie de obligaciones. En ese sentido son hasta 12 millones que se deja de inyectar a la economía de Ica, ya que no solo se le paga al trabajador sino con ese dinero la persona compra alimentos, toma servicios, paga obligaciones, es dinero que se recicla en la economía local a todo nivel y eso va a ir afectando conforme pasen los días y no se va a recuperar los días no trabajados, no hay manera”, declaró.

En la misma línea indicó que los bloqueos que se ubican en los kilómetros 261 en la zona de Barrio Chino, el 291 en Expansión Urbana, y el 299, afectan a todos los agricultores de las Pampas de Villacurí en el distrito de Salas Guadalupe, mientras que los bloqueos en los distritos de Santiago y Ocucaje, también originan impedimento del traslado de los productos alimenticios que cultivan cientos de agricultores de las mismas jurisdicciones.

“En Ica empezó el conflicto social el día jueves 8 en la noche y ha ido escalando a otras regiones, empezó rápidamente en zonas donde hay trabajadores migrantes y que también hospeda a personas que tienen una trayectoria política violenta que la practicaron en el paro agrario y ahora están practicando su conocimiento en hechos violentistas y esto ha escalado al sur del Perú, también interrumpe a toda la agricultura, 1 de cada 4 peruanos trabaja en el sector agrícola y que tiene una cadena de suministrar a la población. En Santiago los pequeños y grandes agricultores cultivan 14 mil hectáreas de tierra, en Ocucaje 2 mil hectáreas y no tienen combustible para el desplazamiento de sus productos. La protesta como derecho humano es reconocida, pero cuando afectan el derecho de otra persona no lleva a una reflexión, y se amedrenta a trabajadores y empresarios, por eso la mayoría de las empresas agrícolas están restringiendo sus operaciones”, dijo.

En tanto, en distintos mercados iqueños, se evidenció que la atención era con solo algunas puertas de acceso, debido al miedo de posibles saqueos, además los camiones que abastecían productos de primera necesidad no llegaron. En el caso del mercado Modelo se evidenció el alza del precio del kilo de la papa roja en hasta 3 soles el kilo, el limón en 8 soles por kilo y la zanahoria a 5 soles. Y el pescado comienza a escasear.

