Moradores del sector Las Malvinas, en el distrito de La Tinguiña, pidieron a las autoridades la urgente intervención para el polideportivo que encuentra en su zona, debido a la evidente falta de mantenimiento en toda la infraestructura y daños generados por personas de mal vivir que se llevan lo que pueden del lugar.

Graves afectaciones

La obra que fue inaugurada en año 2015 por el exalcalde de La Tinguiña, Carlos Humberto Reyes Roque, presenta corrosión por óxido en su infraestructura, además de la gran presencia de palomas, cuyo excremento presente en todos los rincones del lugar, podría generar una infección a las personas causada por la inhalación de las esporas de un hongo que suele encontrarse en los excrementos de las aves.

En declaraciones para diario Correo, otro agravante para este lugar son los daños generados a la malla metálica, los cuales presentan grietas, que en ciertas oportunidades han sido reparadas por los mismo vecinos del lugar, sumado al estado en que se encuentran los baños y las ventanas ocasionados por personas de mal vivir, quienes, a altas horas de la noche y aprovechando la poca vigilancia por personal de serenazgo y la falta de cámaras de videovigilancia tratan de generar vandalismo en la zona.

“Me he encontrado con la sorpresa que hoy día he venido, a las 8:00 de la mañana, para dictar las clases a los valores del boxeo, pero en la parte de atrás del arco colgábamos un juego de llantas, para que los jugadores asimilen el estilo del boxeo, se lo han robado…” manifestó Carlos Muñante Villamarez, exboxeador conocido como “mano dura”, quien se desempaña como preparador físico en un programa propiciado por el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, quien designó este lugar y no cumpliría con las mejores condiciones.

