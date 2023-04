Una serie de deudas debe afrontar la actual gestión municipal en el distrito de Tate, ya que en el periodo anterior se dejaron pendientes financieros por más de 245 mil soles por cobro de luz, sentencias judiciales y varias irregularidades en la situación financiera del mencionado municipio.

Balance oficial

El alcalde de Tate, Félix Ramos Peña, rindió un balance de los primeros 100 días de gestión municipal, donde se dio a conocer que hasta el 31 de diciembre del 2022, la gestión anterior dejó una deuda por el servicio de electricidad de 45 mil 362 soles, este pendiente de pago corresponde a los últimos tres meses del año pasado (octubre, noviembre y diciembre), por el consumo de energía eléctrica para el pozo de agua potable, avenidas principales, calles en Camino Grande y el Cercado de Tate. También se alertaron deudas tributarias por 13 mil 269 soles, por concepto de retención de cuarta categoría, retención de ONP, tesoro público y EsSalud.

Asimismo, en el balance de la situación financiera de la municipalidad intervino la jefa de la oficina de contabilidad del municipio de Tate, Katherine García Alarcón, quien advirtió sobre otra deuda aún más grande. Detalló que se debe 186 mil 843 soles por sentencias judiciales que arrastra la comuna desde los años 2010, 2015, 2016 y han pasado en un caso más de una década sin poder ser solucionadas.

En sentencias judiciales la deuda de mayor dimensión corresponde a la ejecución de laudos arbitrales por 131 mil 935 soles desde el año 2016, también la obligación de pagar beneficios sociales (CTS) desde el año 2015 por S/35 mil 592 y otros por S/ 4500, Pro futuro AFP 2022 por un monto de S/ 6 mil 025 y otro por 1889 soles y por concepto de pagos de aportes provisionales retenidos a los trabajadores afiliados de AFP de 1461 soles. La actual gestión también expuso que se detectaron presuntos actos irregulares en procesos financieros anteriores.

“Hemos detectado registros de ingreso sin sustento, un acto irregular por la anterior gestión que ha registrado en el SIAT un ingreso municipal por 790 mil soles, algo que no está justificado ya que en las cuentas bancarias del municipio no hay registro de ese ingreso. También visualizamos otro registro de S/ 350 mil por ingresos propios, de la misma forma no se reflejan en las cuentas bancarias, sin embargo están registrados en el sistema y es un acto sin sustento técnico ni administrativo pero están registrados en el sistema”, declaró García Alarcón.

Finalizó comunicando que hasta el cierre del año 2022, tampoco se presentaron los libros contables, libros de balance, libro mayor y otros en el proceso de transferencia municipal y solo se entregaron algunos libros contables del mes de diciembre del 2019, 2020 y 2021, pero que no se encuentran legalizados.

