Un niño de 9 años fue atacado la noche del domingo por un perro de raza pitbull que se encontraba sin bozal en el sector Los Espinos, en la provincia de Ica, mientras caminaba acompañado de su madre.

Mordeduras del can

Según el testimonio de la madre, el animal mordió al menor sin provocación, causándole heridas físicas y un fuerte shock emocional. El menor tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención.

La madre del niño solicitó la intervención inmediata de las autoridades, indicando que el perro representa un riesgo para la comunidad y exigiendo que su propietario cumpla con medidas de seguridad mínimas, como el uso de bozal y supervisión constante, para evitar posibles tragedias.

Hasta el momento, no se ha informado si la Policía o las autoridades municipales han iniciado acciones contra el dueño del animal, ni si se han dispuesto medidas preventivas en la zona.

Vecinos del sector expresaron preocupación por la presencia de perros de esta raza sin control, y hacen un llamado a reforzar la seguridad y supervisión de animales peligrosos.

