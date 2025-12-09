Una bebé de 11 meses falleció tras ser atacada por perros de raza pitbull dentro de una vivienda ubicada en la zona San Hilarión Alto, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo a la información de América Noticias, la menor fue trasladada de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde se confirmó su muerte pese a los esfuerzos del personal médico.

Abuela fue intervenida por las autoridades

Según la Policía, la vivienda pertenece a la abuela materna de la menor, quien sería la propietaria de los dos perros pitbull hallados en el inmueble. La mujer fue intervenida tras el suceso, aunque su situación legal aún no ha sido precisada.

Los agentes señalaron que el cuerpo de la bebé presentaba mordeduras y lesiones expuestas, de acuerdo con los primeros peritajes realizados en el hospital.

Investigación busca determinar cuántos perros participaron

En el lugar se encontraron dos canes de raza pitbull, pero las autoridades aún no han determinado si ambos participaron en el ataque o solo uno. La investigación continúa para establecer la dinámica del hecho.

El caso está a cargo de la División de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho (Depincri SJL), que realiza las diligencias para determinar responsabilidades y definir las medidas que se tomarán respecto a los animales.

Datos clave