Una combi informal que transportaba pasajeros se despistó y chocó contra un poste en la cuadra 5 de la avenida Malecón Checa, en el distrito de San Juan de Lurigancho, dejando a diez personas heridas, señaló la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

De acuerdo con el comunicado oficial, “el hecho dejó un total de 10 personas heridas, las que fueron atendidas en un centro de salud cercano tras la activación del SOAT, el cual se ha corroborado tiene vigencia hasta octubre del 2026”.

La ATU indicó que la unidad de placa CDQ-163 operaba de manera informal, sin el permiso correspondiente. Por ello, su propietario, Roger Asunción Morillo Galindos, será sancionado con la infracción RE1, que implica una multa de cuatro UIT (S/21 400). Además, el vehículo será llevado a un depósito una vez concluidas las investigaciones.

La entidad precisó que, aunque el conductor contaba con brevete, no estaba habilitado para conducir. Por esta razón, se le impondrá una multa de dos UIT (S/10 700) y la cancelación de su licencia.

La ATU añadió que la unidad involucrada en el accidente cuenta con 34 años de antigüedad, lo que “la habilita para ser chatarreada”.