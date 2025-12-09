Los momentos de diversión y relajo gozados que cientos de personas buscaron el marco del feriado largo se convirtieron rápidamente en miedo y angustia, durante la madrugada.

Y es que una batalla campal se registró a pocos metros del cruce de las avenidas Javier Prado y La Molina, y a solo una cuadra de la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, al finalizar un concurrido concierto de salsa.

Lee también: Combi informal chocó contra poste y dejó 10 heridos en San Juan de Lurigancho

Los desmanes se produjeron en inmediaciones del conocido Centro de Convenciones Scencia, donde se desarrolló el referido evento.

En lo registrado por las cámaras de seguridad se puede ver cómo docenas de asistentes discutieron, se insultaron, se agarraron a golpes y se lanzaron objetos contundentes, por causas desconocidas, dejando varios heridos y afectados.

Varios de los involucrados en la gresca se encontraban evidente estado de ebriedad.

Situación

El gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, Javier Ávalos, informó que la batalla se inició dentro del local, por causas aún desconocidas, y que extendió a la vía pública. Según dijo, la situación escaló por un deficiente manejo por parte de los encargados de seguridad y organizadores del evento.

En este marco, el funcionario edil confirmó que el local fue clausurado temporalmente a raíz de los desmanes.

Además, Ávalos confirmó que se impuso dos multas, cada una de 2 UIT (S/10,700) por exceder la hora de funcionamiento autorizada y no tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar la batalla dentro y fuera del local.

El gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina señaló que es la primera vez que se registra una situación de este tipo en el local en cuestión.

No obstante, los vecinos de la zona exigieron a la comuna que tome mayores medidas para que las situaciones no se salgan de control, pues la próxima vez puede costar la vida de varios inocentes.