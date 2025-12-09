Desde su celda en la prisión de Challapalca, el holandés Joran Van der Sloot, condenado por asesinar a la joven Stephany Flores en 2010, declaró haberse entregado a Dios y pidió perdón a los familiares de la víctima.

El dominical Panorama se trasladó hasta la prisión de máxima seguridad, situada a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde Van der Sloot cumple una condena de 28 años.

Desde su celda, el holandés afirmó que dedica su tiempo a leer la Biblia durante su reclusión y compartió un pasaje de las Sagradas Escrituras: “ Amen a sus enemigos, hagan el bien a quien los odia, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Amén ”.