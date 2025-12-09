La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la mañana de este lunes, alrededor de las 11:00 a. m., unos sujetos arrojaron un artefacto incendiario frente al restaurante Kaikan, ubicado en la cuadra 8 de la avenida Santa Cruz, a pocos metros del óvalo Gutiérrez, en el distrito de Miraflores.

Según informó RPP, el artefacto no ingresó al local de comida nikkei; sin embargo, impactó sobre una camioneta estacionada en la zona, causando serios daños en la unidad.

Una transeúnte empleó un extintor para controlar el fuego y evitar que el vehículo terminara completamente calcinado. Según la PNP, el incidente ocurrió en un área altamente transitada, pero no dejó personas heridas.

Investigación reservada y primeras hipótesis

La Policía mantiene la investigación en carácter reservado. Hasta el cierre de esta edición, el restaurante Kaikan no ha emitido un pronunciamiento oficial.

Por su parte, la Municipalidad de Miraflores informó que, tras revisar las cámaras de videovigilancia, la Policía ha descartado que se trate de un acto de extorsión.

“Las investigaciones iniciales de la Policía Nacional apuntan a que este lamentable hecho tendría móviles de carácter personal”, indicó la comuna miraflorina en un comunicado.