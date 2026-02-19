Cuatro sujetos ingresaron a la zona intangible del geoglifo El Candelabro, ubicado en Paracas, región Ica, vulnerando las restricciones de acceso y poniendo en riesgo este patrimonio cultural.

De acuerdo a un reporte de Canal N, representantes locales alertaron sobre la falta de control en el área y advirtieron que este tipo de incursiones compromete la conservación de la milenaria figura, uno de los principales atractivos turísticos del litoral peruano.

No es la primera vez que se reporta un atentado contra el geoglifo. En enero de 2025, el Ministerio de Cultura denunció que un sujeto no identificado ingresó al área intangible, afectando parte de la figura.

El hecho fue comunicado a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, que coordinó con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica el envío de un equipo técnico para evaluar los daños y adoptar medidas correspondientes.

Un año antes, en 2024, visitantes irresponsables ingresaron a pie y en vehículo hasta la parte alta del geoglifo, dejando huellas de pisadas y neumáticos sobre la arena. El incidente fue advertido por un guía de turismo, quien alertó sobre las marcas visibles en la superficie, generando indignación entre los turistas que llegaron a la zona.

El Candelabro de Paracas, con más de 2.500 años de antigüedad y situado dentro de la Reserva Nacional de Paracas, es considerado un bien integrante del patrimonio cultural del país.

Autoridades y operadores turísticos han reiterado la necesidad de reforzar la vigilancia y sancionar drásticamente este tipo de actos para evitar daños irreversibles en el emblemático geoglifo.