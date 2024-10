Otra grave irregularidad en la millonaria obra del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Monitoreo en la provincia de Ica, valorizada en más de 86 millones de soles, sin embargo, decenas de trabajadores denuncian que trabajaron hasta por medio año en la obra y no fueron incluidos en planilla, sin ningún beneficio laboral y carencia de algún seguro de salud. La fiscalización a este cuestionado proyecto por parte del Consejo Regional de Ica sería nula.

Reclamo público

Ayer, decenas de trabajadores del mencionado proyecto se trasladaron a la intendencia regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en Ica, donde pusieron de conocimiento que en la mencionada obra ejecutada por el Consorcio Financista Seguridad Ica conformado por Segumax Tactical SAC y SYM Perú SAC, se estaría vulnerando el derecho al trabajo y los beneficios laborales obligatorios que exige la Ley.

“Estamos reclamando los beneficios sociales, porque no estuvimos en planilla, no tuvimos boletas, hacíamos sobretiempo, trabajamos entre 4 a 6 meses en la construcción del proyecto, nos convocó el maestro de obra, y somos entre 25 a 30 personas, quienes realizábamos trabajo de excavación de zanjas, armadura de fierro, excavación, encofrado, todo lo que es infraestructura de construcción civil, ahora nos han despedido”, declaró Ivan Mendoza, uno de los trabajadores.

Ellos indicaron además que la remuneración no era conforme al Régimen de Construcción Civil, y se les pagaba montos menores, además su pago semanal no era emitido por el conducto regular, sino entregado por terceras personas e incluso con retraso por semanas.

“De acuerdo a la tabla salarial, el pago debe ser más, pero lo que gana un oficial, se le pagaba como si fuese operario, trabajamos de lunes a sábado, pero a veces también domingo, no tenemos boletas, ni escolaridad, ni siquiera un seguro social, nunca firmamos un contrato, prácticamente fuimos fantasmas”, dijo otro trabajador que integraría el Consorcio Ejecutor Seguridad Ica CES-Ica.

“Los ingenieros de la obra nos dijeron que el pago sería por terceras personas. Es más, hoy día fuimos a trabajar y simplemente nos dijeron que ya no trabajamos, empezamos a trabajar desde el primer día, con la base, armado de columnas, el trabajo aún no está culminado”, añade otro trabajador.

Al respecto, Abel Varón, indicó que fue contactado por un representante llamado “Jorge”, de la empresa Alicom, “primero a mí me cesaron del trabajo y después a ellos, ahora los representantes paran más en Lima. Me indicaron que se iba a trabajar hasta que culmine la obra, hasta noviembre de este año, pero no están cumpliendo con el programa de trabajo, porque parece que se va a extender hasta abril, mayo del 2025. Es un proyecto grande y debería cumplir con todo de acuerdo a ley. No sé qué nos dirá la Sunafil, pero tenemos pruebas fotos, que estamos trabajando, documentos de asistencia firmados”, agregó.

Los trabajadores además alertaron que en la obra no se estaría entregando los elementos y equipos de seguridad correspondientes al personal obrero, pese a que los trabajos son de riesgo y podrían causar caídas, golpes, raspones, tropiezos, cortes, fracturas y otros.

VIDEO RECOMENDADO