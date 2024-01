Por más de un año, se encuentra paralizada y en total abandono la obra “Reconstrucción del establecimiento de salud de Parcona”, donde se invierte más de 24 millones de soles. La construcción tuvo múltiples paralizaciones por extorsión, cobro de cupos, falta de pago a trabajadores y proveedores y actualmente no reporta ningún avance, obligando a que miles de ciudadanos parconenses atiendan sus males en improvisados consultorios ubicados en un hotel, donde cada vez que llueve termina inundándose.

Abandono total

La mencionada obra está detenida desde antes de noviembre del año 2022, y el Estado invierte en la reconstrucción del establecimiento un total de 24 millones 941 mil 818.30 soles y los trabajos estaban a cargo de la contratista Consorcio Salud Parcona, que tenían un plazo de un año para culminar la obra.

En una última visita, el congresista de la República, Raúl Huamán Coronado, calificó la obra como un “elefante blanco”, y señaló que ni siquiera se encuentra en la mitad de su avance. Asimismo, detalló que los módulos temporales para que se instalé el centro de salud, debió ser entregado por el Gobierno Regional de Ica, el 15 de diciembre del 2023, sin embargo, tiene más de un mes de retraso.

“Es un total elefante blanco. Es la tercera vez que vengo y según el comentario del arquitecto faltara un 40% al 50% para terminar la obra y están con esa idea de elaborar el expediente de saldo para el estudio de costo y se proceda con los trabajos y culminación de la obra. Parcona se merece la atención máxima en salud, ya que es el distrito con mayor cantidad de pobladores y esta igualito, no han avanzado en poner ningún ladrillo. Efectivamente en el hotel es la atención, en un lugar inadecuado, inaparente, anti técnico, anti todo arriesgando los mismos trabajadores su integridad física y exponiendo a la población, por eso el Minsa a través de Pronis deberá explicar que falta hacer para el expediente del saldo de obra. El módulo temporal para mi es otro desastre porque debió entregarse el 15 de diciembre del 2023 y no han culminado”, declaró.

El alcalde de Parcona, Lenin Cruces, también mostro su preocupación por el retraso de la construcción paralizada, precisó que en el distrito parconense habitan hasta 80 mil ciudadanos, además que el centro de salud también beneficia a pobladores de otros distritos, por lo que la reanudación de la obra y la culminación de los trabajos es de necesidad urgente. “Ya tenemos un año de gestión y he sido una de las autoridades que les he tocado la puerta a Pronis y han venido, la población está cansada de palabras y quiere hechos. Esta obra beneficiaria a más de 80 mil habitantes y va a favorecer no solo a parconenses y también a los vecinos de La Tinguiña, Los Aquijes, pedimos a la presidenta que se pueda solucionar este problema”, agregó.

