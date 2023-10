El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica ha emitido un informe, donde se han identificado múltiples situaciones adversas en una licitación pública para la ejecución de una obra en el distrito de Los Aquijes, que tiene un monto de inversión por encima de los 4 millones de soles.

Control concurrente

Según el Informe de Hito de Control N° 064-2023-OCI/0406-SCC, sobre la contratación de ejecución de obra: “mejoramiento del servicio de esparcimiento y recreación infantil del CC. PP de Huarangal, Los Aquijes- Ica”, se han identificado seis situaciones adversas que afectan la licitación.

El órgano de control, informó que, en agosto del 2023, el Municipio de Los Aquijes, aprobó la actualización del expediente técnico de la mencionada obra, en ese mismo mes se designó al Comité de Selección para la realización del Procedimiento de selección de la Licitación Pública, siendo los profesionales designados Danny Rubén Arteaga Yauricassa (presidente), Anthony Jainor Mascco Castro (miembro titular 01), Alan Robert Gonzales Tapia (miembro titular 02). El OCI señala que el procedimiento no se estaría desarrollando conforme a la normativa.

La primera situación adversa corresponde a que las Bases Integradas para la licitación, exigen requisitos no contemplados en las Bases Estándar aprobadas por el OSCE, lo que limitaría la libertad del procedimiento. En las Bases Integradas, para la experiencia del postor se pide la acreditación de ciertos componentes, pero las Bases Estándar no indican la posibilidad de agregar en las obras similares la acreditación de componentes.

Asimismo, la publicación del expediente técnico está incompleto en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), ocasionando que los postores no puedan conocer con exactitud los aspectos que implicaría dicha contratación. El Municipio no ha publicado el desagregado de gastos de supervisión, el presupuesto analítico, la programación de Gantt PERT-CPM, el estudio de impacto ambiental, el plan de seguridad y salud en obra, las cotizaciones y el cuadro comparativo de cotizaciones, y la documentación registrada en el Seace, en su mayoría no cuentan con firmas de profesionales responsables.

Otra situación adversa es que la proforma del contrato no contempla otras penalidades desarrolladas en el requerimiento del área usuaria. En la proforma contractual tampoco se contempla la responsabilidad de las partes en los riesgos durante la ejecución de la obra, pese a que, en la documentación publicada en el SEACE, se advierte archivos con “riesgo de diseño, riesgo de construcción, expropiación de terreno, riesgo geológico, riesgo de interferencias, riesgo ambiental”. Esto generaría que se desconocería la responsabilidad de las partes.

Carta fianza

El Órgano de Control Institucional también ha identificado que las Bases Integradas del procedimiento de selección, contienen requisitos que difieren con el requerimiento del área usuaria y la proforma del contrato. En la documentación se detalla que, para el adelanto directo de dinero, según requerimiento, se pide la carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente, esto cambia según Bases Integradas, donde se debe presentar solo la carta fianza y el comprobante de pago, mientras que en la proforma de contrato pide carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago, también se difiere para que el contratista solicite el adelanto de materiales o insumos. La ultima situación adversa corresponde al requerimiento del plan para la vigilancia control de COVID – 19, así como prevé una penalidad, sin embargo, esto generaría controversia ya que el 25 de mayo del 2023, concluyó el estado de emergencia por el coronavirus, por lo que no sería exigible presentar el plan y no se debería considerar aplicar ninguna penalidad.

Frente a las observaciones, el jefe del Órgano de Control Institucional Municipalidad Provincial de Ica, Nerio Espinoza Rosales, ha notificado a la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, Karol Roossamary Rojo Ventura, a fin que se disponga acciones correctivas, ya que las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los posibles postores.

