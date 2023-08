El Gobierno Regional de Ica, ha mostrado su posición en contra sobre el Decreto de Urgencia N° 032-023 del Poder Ejecutivo, ya que la norma establece la adjudicación simplificada para contrataciones, procedimiento que tardaría hasta un mes en poder autorizar trabajos de prevención ante la inminente llegada del Fenómeno El Niño.

Intervención inmediata

El gerente general regional del Gore Ica, Abel Osorio Argomedo, señaló que el mencionado decreto de urgencia “establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024)”, el cual especifica que los tres niveles de gobierno deben realizar contrataciones para ejecución de obras de acciones de prevención, a través del procedimiento de selección de adjudicación simplificada regulado en la Ley N° 30225, con reglas especiales. Esta medida sería un impedimento para que el Gore Ica pueda iniciar inmediatamente los trabajos de descolmatación, defensa ribereña, limpieza de canales y drenajes, entre otros para salvaguardar al ciudadano.

“Estamos en un peligro inminente y se necesita intervención inmediata, para evitar afectación en zonas agrícolas, viviendas, pero el Ejecutivo no está entendiendo, lo que pedimos es que se derogue o modifiqué el decreto de urgencia, porque cuando se lleva a cabo una contratación bajo adjudicación simplificada no se puede contratar de manera directa, aun teniendo el peligro, y demoraría hasta 30 días hábiles, además si intervenimos la zona se podría hasta ser pasible de denuncias administrativas y penales y no se podrá actuar ante este fenómeno que va a ser agresivo”, declaró.

El funcionario regional, detalló además que el Gobierno Central aún no ha trasferido el financiamiento para los trabajos de prevención, por lo que la institución regional se encuentra constantemente enviando documentación al Ministerio de Economía y Finanzas para que se destine recursos financieros al Gore Ica.

“Exhortamos al Ejecutivo que transfiera los recursos para las acciones de prevención, porque no tememos ni un sol transferido para mitigar posibles desastres. Sin logística como vamos a intervenir, se necesita maquinaria, recurso humano y esto es preocupante”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO