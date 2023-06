La región Ica podría ser duramente golpeada por intensas lluvias y ante la posible llegada del Fenómeno El Niño. El Gobierno Central ha dispuesto declarar más del 50% del total de distritos iqueños en estado de emergencia para que las autoridades realicen las acciones de prevención y evitar consecuencias devastadoras.

Decreto Supremo

Mediante el Decreto Supremo Nº 072-2023-PCM, el Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia en 24 distritos correspondientes a las cinco provincias del departamento iqueño. La norma aplicará en Alto Larán, Chincha Baja, Grocio Prado (Chincha), La Tinguiña, Ocucaje, Parcona, Salas, Los Molinos, Santiago, Yauca del Rosario (Ica), Changuillo, El Ingenio, Nasca, Vista Alegre , Llipata, Palpa, Río Grande, Santa Cruz, Huáncano, Humay, Independencia, Pisco, San Clemente, Túpac Amaru Inca , en estas jurisdicciones se alerta peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño.

La declaratoria es por el plazo de 60 días para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del “Muy Alto Riesgo” existente. La norma además recalca que la implementación de las acciones, deben ser financiadas con cargo al presupuesto institucional de los gobiernos locales, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Reporte de Senamhi

El director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en Ica, Ricardo Rosas Luján, indicó que la provincia de Ica no está preparada para afrontar los desastres del año 1998, que dejó 4300 viviendas destruidas, 6000 afectadas, 4500 semidestruidas y se perdieron miles de hectáreas de algodón, uva y espárragos y pérdidas por encima de los 700 millones de soles. Además, que la ciudad cada año es más vulnerable al mencionado fenómeno natural.

“Existen condiciones anómalas en nuestro litoral peruano, se han emitido informes técnicos pronosticando lluvias máximas, escenarios críticos con información climática del fenómeno El Niño y hemos alcanzado a Indeci y Cenepred los escenarios de riesgo por inundación y movimiento de masa. Ica desde la inundación del 98, cada año que pasa somos más vulnerables a estos eventos anómalos que se producirían si es que se activara El Niño Global, y posiblemente en octubre, noviembre y diciembre hay un pronóstico de El Niño de débil a moderado, el problema es que, si pasa de moderado a extraordinario y para el 2024 las cosas se van a agravar”, declaró.

El especialista explicó dos escenarios probables ante el grave fenómeno climático y alertó que en la región se han identificado más de 200 puntos críticos. Añadió que es de suma urgencia el fortalecimiento logístico de la institución meteorológica para que se puedan realizar mayores evaluaciones a tiempo real.

“Desde Lima hasta Tacna henos tenido dos escenarios diferentes no quiere decir que, si va a haber, como también puede no presentarse una sequía. La de 1982 y 1983 fue una sequía moderada y la del 97 y 98 fue un niño extraordinario. También desde el 2022 hasta el 2023 hemos generado 30 decretos de emergencia basados en nuestros informes técnicos, sin embargo, no hay sinergia porque carecemos de estaciones. Los puntos críticos son dinámicos, en 1998 habían 10, ahora tenemos más de 200 y es de conocimiento del COER. Tenemos un río vulnerable, sin los trabajos terminados y que pone en peligro a toda la población aledaña”, agregó.

Rosas Luján advirtió que las viviendas iqueñas se verían afectadas ante prolongadas lluvias por más de 40 minutos, además que existe la falta de un Sistema de Alerta Temprana en la cuenca de los ríos Pisco y Palpa. “No se trata que se de dinero como han salido en decretos anteriores que se da millones de soles y es una cuestión del momento se debe hacer un trabajo de sostenibilidad y con acciones preventivas y no reactivas”, finalizó.

