Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, este jueves 21 de marzo, la Asociación Síndrome de Down Provincia de Ica (ASDPI), participó en el izamiento del Pabellón Nacional y desfile cívico en la Plaza de Armas de Ica, con el objetivo de reivindicar más oportunidades de inclusión laboral para las personas con Síndrome de Down, así como dar a conocer las brechas en educación, transporte y otros.

Se debe cumplir ley

La presidenta de la ASDPI, Neleida Aguilar Rodríguez, indicó que el mensaje principal es la empatía de la población con las personas con Síndrome de Down y con discapacidad, “el 21 de marzo también es el doceavo aniversario de LA Asociación de Personas con Síndrome de Down en Ica, y el mensaje a la población es que seamos empáticos no solo con las personas con Síndrome de Down, sino también con las personas con discapacidad, tomando en cuenta que en algún momento de nuestra vida si no es de jóvenes que podamos tener un accidente y una discapacidad, cuando seamos adultos mayores sino llevamos una vida sana y una alimentación sana, vamos a tener una discapacidad”, declaró.

Detalló que en la provincia iqueña hay entre 300 a 400 personas con Síndrome de Down, las mismas que tienen poca accesibilidad al derecho a la educación, ya que en muchos casos se le niega la matrícula escolar.

“Se debe cumplir la Ley 29973 que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Lamentablemente los colegios no respetan, porque dicen que los profesores no están capacitados para atender las necesidades de los chicos y entonces todas las discapacidades se ven afectadas y simplemente cuando se van a matricular dicen que no cuentan con las vacantes. No se cumple la famosa educación inclusiva”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO