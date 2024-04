El dengue acumula más de 17 mil casos y por encima de la decena de fallecidos en la región Ica, siendo prioritaria la transferencia de recursos financieros para la lucha frontal contra la enfermedad. A pesar de ello el Gobierno Central solo ha dispuesto de 1 millón y medio de soles hacia la Diresa Ica, presupuesto insuficiente para el trabajo en la totalidad de la región iqueña.

Situación actual

El director de la Dirección Regional de Salud (Diresa), en Ica, Víctor Montalvo Vásquez, indicó que en un principio el Estado, se había comprometido en destinar hasta 9 millones de soles para el departamento de Ica, para trabajos de reducción y prevención del brote del dengue, evidenciado los miles de pacientes y varias defunciones la enfermedad, sin embargo, han pasado las semanas y a la fecha según el Decreto de Urgencia N°007-2024, se ha destinado poco más de 1 millón 500 mil soles.

“Salió primero el Decreto de Urgencia 004 y luego el 005 a inicios de marzo, nosotros como Diresa estuvimos detrás de la transferencia, porque de los 9 millones y algo que nos iban a enviar, hasta la fecha no ha llegado, y ahora hay un Decreto que es el 007 que nos están enviando un dinero, pero es menor, de los 9 millones y medio de soles que habíamos previsto que nos iban a enviar al principio , están enviando tan solo 1 millón y medio, que con eso vamos a poder cubrir algunas necesidades pero igual es totalmente insuficiente”, declaró.

En la misma línea, sostuvo que no se ha especificado a la Diresa Ica, el dinero transferido para que será usado, generando interrogante y poder realizar un trabajo acelerado contra el dengue, “si bien es cierto está llegando el millón y medio, nos tiene que decir para que trabajos específicos está destinado el dinero, porque no vaya a ocurrir que nos estén enviando el dinero para cosas que en realidad para nosotros en este momento no nos sea muy útil, por ejemplo en Ica, necesitamos urgente presupuesto para la contratación de los trabajadores de control larvario, fumigación y contratación de personal en hospitales”, añadió.

Casos en descenso

Montalvo Vásquez, sostuvo que actualmente se registran más de 17 mil casos de dengue, entre confirmados y probables, sin embargo, la tendencia es al descenso, teniendo en cuenta la comparación de los reportes en las ultimas Semas Epidemiológicas, asimismo la mayor parte de pacientes fueron con dengue sin signos de alarma (fiebre, dolor y otros), además que aún se cuenta con disponibilidad de camas en las áreas Uviclin de los diferentes hospitales de la región Ica.

Finalmente, el titular de la Diresa Ica, invito al sector privado y a los empresarios a articular esfuerzos para implementar acciones de manera conjunta para combatir el dengue y establecer políticas de salud mayor estructuradas y más programas educativos dirigidos a la población que busquen aumentar la conciencia sobre los peligros del dengue y fortalecer las prácticas de prevención para evitar un mayor esparcimiento de la enfermedad.

“los empresarios pueden sumarse al tema de lucha contra el dengue, pero definitivamente al tratarse de un tema de salud pública, este tema tiene que estar liderado por la autoridad regional, que en este caso sería la Dirección Regional de Salud de Ica. También se exhorta a la población que se comprometan en la lucha contra el dengue. Aparte de hacer la fumigación y control larvario, la población tiene que entender que el dengue es una enfermedad que se va a quedar dentro de la región y que, si no se comprometen no haciendo piscinas portátiles, poniendo agua en floreros en cementerios, y otros, definitivamente el esfuerzo que realizamos va a ser en vano”, finalizó.

