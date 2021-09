Ica: PJ ordena internamiento en el penal de seis investigados en el caso de Emapica.

Casi una década después de la escandalosa entrega de cuantiosas sumas de dinero a los trabajadores de Emapica, bajo la figura de “anticipos”, finalmente el Poder Judicial dictó sentencia contra los responsables. Muchos de ellos deben pisar el penal Cristo Rey de Cachiche.

La Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica, confirmó la resolución Nº 70 del 11 de julio del 2019 que condenó a Jesús Alberto Miranda Ramos, Rómulo Humberto Mendoza Hostia, Brenda del Mar Melo Tasayco, Jerret Ramón Reyes Tipismana, José Javier Cajo Lovera, Gonzalo Alfonso Hernández Cuya, Jorge Abraham Jaúregui Pazos, Daniel Fernando Legua Nieto y Jorge Alejandro García Tipacti como autores del delito de peculado doloso por apropiación.

La sentencia Nº 95 dictada por los jueces Luis Alberto Leguía Loayza, Edgar Rojas Domínguez y Roxana Zavala Cabrera confirma también los años de prisión que cada uno de los nueve involucrados deben cumplir.

Fallo judicial

El entonces gerente general y gerente de Administración, Miranda Ramos y Mendoza Hostia; respectivamente recibieron seis años de prisión efectiva como y según, la sentencia de primera instancia ordena que encarcelamiento en el penal iqueño.

A los trabajadores que solicitaron los “anticipos” se les impuso diferentes condenas como cómplices primarios. Melo Tasayco recibió cinco años de cárcel. Cuatro años y seis meses para Jaúregui Pazos. Reyes Tipismana y Legua Nieto deben cumplir una condena de 4 años de pena efectiva en Cachiche. A Hernández Cuya y Cajo Lovera se les dictó 3 años de pena suspendida. Y dos años de prisión no efectiva para García Tipacti.

Los tres magistrados en la penúltima disposición ordenan la “ubicación, captura e internamiento en el penal” de los procesados Miranda Ramos, Mendoza Hostia, Legua Nieto, Jaúregui Pazos, Reyes Tipismana y Melo Tasayco.

Fuentes de Correo han señalado que la mayoría de los condenados han interpuesto el recurso de casación ante la Corte Suprema de la República.

Los abogados de la Cruzada Cívica Anticorrupción, Leonel Falcón Guerra y Juan Temístocles García Córdova coincidieron en señalar que el “recurso de casación, no suspende los efectos de la sentencia”.

“Se debe cumplir la condena que les impuso el Poder Judicial. La casación no impide que pisen el penal de Cachiche. Con la orden vigente deberían capturarlo y ponerlo tras las rejas”, reiteró Falcón Guerra.

Devolución de dinero

El Poder Judicial también confirmó el dinero que deben devolver en forma conjunta. El más implicado son los funcionarios, Miranda Ramos y Mendoza Hostia.

Lo condenados Miranda Ramos, Mendoza Hostia y Melo Tasayco en forma solidaria deben pagar 748 mil 659 soles por concepto de devolución de dinero apropiado y la suma de 148 mil soles como indemnización de daños y perjuicios.

Miranda Ramos, Mendoza Hostia y Jaúregui Pazos en forma solidaria pagarán 436 mil soles por concepto de devolución del dinero apropiado y 86 mil soles como indemnización.

Miranda, Mendoza y Reyes Tipismana solidariamente deben cancelar 196 mil soles como devolución del dinero apropiado y 40 mil soles por concepto de indemnización de daños y perjuicios.

Los dos funcionarios junto a Legua Nieto en forma solidaria deben pagar 119 mil 200 soles por concepto de devolución de dinero y 24 mil soles por daños y perjuicios. Los dos primeros junto a Cajo Lovera deben pagar 16 mil 500 soles por concepto de devolución del dinero apropiado y 3 mil 300 soles como indemnización de daños y perjuicios.

Doce mil soles por concepto de devolución del dinero apropiado y 2 mil 400 soles por concepto de indemnización de los daños y perjuicios, deben pagar Miranda, Mendoza y Hernández Cuya.

Miranda, Mendoza y García Tipacti pagarán en forma solidaria la suma de 3 mil soles por concepto de devolución del dinero apropiado y 600 soles por indemnización de daños y perjuicios.

Hechos del caso

El informe del Ministerio Público concluye que Miranda Ramos y Mendoza Hostia, son quienes autorizaron en el 2009, la entrega de un millón 577 mil 455 soles en calidad de anticipos a favor de varios trabajadores de Emapica.

La hipótesis fiscal señala que los trabajadores con la anuencia de sus jefes habían solicitado montos para cumplir las emergencias en muchos casos no precisando la urgencia y el concepto del gasto que se tenía que efectuar, que posteriormente no fueron sustentados ni rendidos en su totalidad apropiándose de la cantidad total en beneficio personal y de terceros.

Se le atribuye a los ahora trabajadores sentenciados haber solicitado “anticipos” que no fueron rendidos en su oportunidad o si fueron rendidos, lo hicieron de manera parcial.

El sentenciado Cajo Lovera ha señalado tras conocer la condena de primera sentencia que él en “ningún momento solicitó se le haga entrega de suma de dinero alguna, ello se dispuso por orden superior, del gerente Miranda Ramos y Mendoza Hostia”.

Añade que Miranda le requirió realizar la solicitud para anticipo de cinco mil 500 soles, lo que accedió y con dicho monto compró incluso pelotas y uniformes.

El segundo anticipo fue por 11mil 500 soles que usó en el pago del retiro de desmonte de un reservorio que está inconcluso, para la limpieza de jardines y para el pintado del pozo de Arenales. La última fue por el importe de 8 mil soles .

Jaúregui Pazos dice en su escrito de apelación de la primera sentencia que “rindió anticipos por un monto de 335 mil 986 soles y solo le faltó rendir la cuenta de anticipos por un monto de 100 mil soles.

Melo Tasayco recuerda que se reunió en el despacho de Miranda Ramos y le dijo que debía solicitar un anticipo. En el 2009, habría solicitado un aproximado de 20 anticipos de 14 mil a 5 mil soles. Se apersonaba a la Caja Rural Señor de Luren para efectuar el cobro, luego regresaba a la empresa y le entregaba el dinero a Miranda, quien a la semana o al mes le entregaba los comprobantes de pagos para que realice la rendición de los anticipos.

El abogado de Melo dijo que el dinero que retiró su defendida no fue para beneficiarse sino se le entregó al gerente Miranda Ramos. No está de acuerdo con devolver la suma de 748 mil 659 soles solidariamente junto a Miranda y Mendoza Hostia, cuando claramente señala que no se apropió de ningún dinero

Cajo, García, Melo, Reyes y Hernández, en sus declaraciones han concordado en señalar que fue Miranda Ramos, la persona que les requirió que soliciten los anticipos. En algunos casos mostrando su disconformidad en un inicio, pero luego lo realizaron en cumplimiento de su labor y que otros por su ignorancia, como manifestaron Cajo y Reyes. En tanto, Melo Tasayco lo hizo por querer conservar su puesto de trabajo.