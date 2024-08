Los vecinos del distrito de Pueblo Nuevo (Ica), reclamaron la falta de atención en el centro de salud. En el feriado de ayer, las instalaciones de ese establecimiento permanecían cerradas, y a pesar que se registraron heridos por accidente de tránsito, en la posta nadie los atendió.

Sin atención médica

En una transmisión en vivo en la página de Facebook Iqueño Sincero, se comprobó que el centro de salud estaba cerrado con una cadena, se realizó constantes toques en la puerta de fierro, pero nadie abría. Los moradores exigían piquetes de guardia, ya que ante una emergencia demoran más de una hora en ser trasladados a un hospital en la provincia de Ica.

“La señora vende pollo con huevo, se le han vaciado los frenos en la cruz y para no tener un accidente más fuerte se ha ido contra la pared, el serenazgo se ha demorado en venir media hora y les digo que pidan apoyo porque había un niño que estaba perdiendo el conocimiento y vomitando. Me dijeron que solo había una unidad móvil. Uno del serenazgo fue al centro de salud, pero no había ningún piquete de guardia y otros días la atención es limitada, todo estaba cerrado”, declaró una vecina quien calificó la gestión del alcalde de esa jurisdicción, Hebert Gonzales Arcos, como mala.

Por el impacto, una madre y du hijo resultaron con lesiones, pero debieron esperar más de media hora por atención médica, ya que tampoco llegaba ninguna ambulancia del SAMU.

