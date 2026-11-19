La lucha por conseguir una Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia en Ica suma un nuevo avance, pero también plantea un desafío para las próximas autoridades. Carlos Caldas Pozo, presidente de la Asociación Regional de Periodistas del Perú (ARPP), quien viene impulsando esta iniciativa desde hace varios años junto con organizaciones sociales y gremios profesionales, hizo un llamado a las autoridades electas para que no dejen que el proyecto vuelva a quedar postergado.

Se debe priorizar la construcción

Su pronunciamiento se produce luego de que el Concejo Provincial de Ica aprobara la cesión en uso de un terreno de 956 metros cuadrados, ubicado en la urbanización Sol de Ica, manzana B4, octava etapa. El predio se encuentra disponible, según el Informe Técnico N.° 100-2026, y está destinado a la futura construcción de la casa refugio.

Para Caldas, la disponibilidad del terreno representa un paso importante después de años de solicitudes, reuniones, memoriales y gestiones ante distintas autoridades. Sin embargo, recalcó que la entrega del espacio no debe convertirse en otro anuncio sin resultados, sino en el punto de partida para concretar la infraestructura que necesitan las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

“Ahí está el terreno, no queremos que se caiga este proyecto nuevo”, manifestó, al dirigirse al gobernador regional electo, Juan Enrique Mendoza Uribe, y al alcalde provincial electo, José Gálvez Chávez, a quienes pidió incorporar la construcción de la Casa Refugio entre las prioridades de sus próximas gestiones.

El presidente de la ARPP recordó que esta demanda se viene planteando desde hace muchos años y que, ante la falta de resultados, la asociación promovió la participación de otros gremios, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Explicó que inicialmente realizaron acciones de sensibilización y posteriormente formalizaron sus pedidos mediante memoriales dirigidos a las autoridades municipales, una labor que, según indicó, se mantiene desde aproximadamente 2017.

Para la protección de vidas

Sostuvo que la necesidad de contar con la casa refugio es urgente frente a los casos de violencia física, psicológica y sexual que afectan a mujeres y a sus familias. Durante la entrevista hizo referencia a más de 6.000 casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en la región Ica, en el 2026.

Advirtió que muchas víctimas, al no contar con un lugar seguro donde permanecer, pueden verse obligadas a regresar al entorno donde sufrieron agresiones, exponiéndose nuevamente a situaciones de maltrato. En ese sentido, explicó que la Casa Refugio debe ofrecer protección no solo a las mujeres, sino también a sus hijos, además de acompañamiento psicológico, orientación legal y oportunidades de capacitación para que puedan alcanzar independencia económica.

“Una casa de refugio tiene efectivamente unas características técnicas muy especiales”, expresó Caldas, al detallar que el establecimiento debería contar con ambientes accesibles para personas con discapacidad, espacios adecuados para madres e hijos, zonas de seguridad, atención psicológica y áreas de formación para desarrollar emprendimientos y actividades productivas.

Asimismo, remarcó que no basta con recibir denuncias o registrar cifras de violencia, sino que es necesario garantizar que las víctimas puedan recuperarse y reconstruir sus vidas. Por ello, consideró fundamental que el futuro servicio cuente con profesionales capacitados en atención a personas afectadas por situaciones de violencia y experiencias traumáticas.

Años de gestiones

Caldas Pozo, destacó que el trabajo de la Asociación Regional de Periodistas del Perú no se ha limitado a expresar públicamente la necesidad de una Casa Refugio. Según explicó, desde el gremio se buscó sumar a otras organizaciones para fortalecer el pedido y convertirlo en una demanda colectiva ante las instituciones públicas.

En ese proceso mencionó la participación de la regidora Silvia Bertolotti, con quien sostuvo reuniones para promover que el tema fuera incorporado en las agendas del municipio y del Gobierno Regional de Ica. También valoró que, finalmente, se haya concretado la aprobación de la cesión en uso del terreno, aunque insistió en que ahora corresponde avanzar hacia la elaboración de los estudios y la ejecución de la obra.

Sobre este punto, precisó que será necesario desarrollar un nuevo perfil o actualizar los estudios anteriores, utilizando como referencia los documentos que ya se habían elaborado. La disponibilidad del predio permitirá encaminar esa nueva etapa, pero será indispensable que las próximas autoridades aseguren la planificación y los recursos necesarios.

Foro público

Como parte de esta labor, la Coordinadora Regional Ica, integrada por diversas organizaciones de la sociedad civil, convocó a un foro público para este sábado 21 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Ica.

La actividad abordará tres demandas principales: políticas públicas con enfoque de género, mejores condiciones de accesibilidad y atención para las personas con discapacidad, y la construcción de la Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

La convocatoria está dirigida a las autoridades electas, representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía. Caldas indicó que se ha invitado al alcalde provincial electo, José Gálvez Chávez, y que se esperaba confirmar la participación de Juan Enrique Mendoza Uribe o de un representante.

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