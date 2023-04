Un presunto caso de negligencia médica ha sido denunciado en el Hospital Santa María del Socorro, donde una menor de edad no habría sido operada de manera oportuna, complicando su situación de salud y actualmente necesita tratamiento más especializado.

Debe ser llevada a Lima

José Luis Peña indicó que llevó a su menor hija de 14 años el pasado jueves 30 de marzo del presente año por un problema de apéndice, la adolescente fue ingresada al nosocomio y su operación recién fue programada al día siguiente a las 5:30 de la tarde ya que los galenos no la consideraron grave.

“El doctor me dijo que no era grave y luego de operarla me indican que la han encontrado mal y podrida, ahora esta orinando sangre, me dicen que no pueden hacer nada y que la lleve al Hospital del Niño”, declaró. El padre de familia también denunció que los médicos le habrían ofrecido dinero para que retiren a la menor y la lleven al mencionado hospital limeño.

Los familiares también indicaron que en el trascurso de la operación no tuvieron ninguna comunicación de como evolucionaba el procedimiento quirúrgico.

VIDEO RECOMENDADO