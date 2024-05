Una presunta negligencia médica se ha denunciado en el hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud), Augusto Hernández Mendoza, en la provincia de Ica, donde un paciente ingresó para que le retiren el catéter por la hemodiálisis que recibía y luego falleció.

Denuncia en nosocomio

Margarita Huarcaya de la Cruz, hija del fallecido, indicó que su padre Francisco Huarcaya Brizuela de 84 años, fue ingresado el sábado 18 de mayo en horas de la mañana al mencionado nosocomio, donde el médico José Elías Pasache Navarro habría ordenado que se le realice un análisis de sangre, luego el galeno habría retirado el catéter que tenía el paciente, y se presume que fue la causa del deceso del adulto mayor.

“Traje a mi Papá bien, ha tomado su desayuno, hemos venido en el carro conversando, escuchando música, y hemos llegado al Augusto Hernández, a las 11:30 de la mañana le sacaron sangre y me dijeron en una hora y media iba a ver los resultados, luego a las 2:30 de la tarde me atiende y me dijo que estaba bien que ya no necesitaba de ese catéter, el doctor me dijo que lo dejara trabajar y me hace a un lado ,luego saca con fuerza el esparadrapo con todo y manguera, y tenía un huequito, luego el doctor pone algo y para que mi Papá mismo sostenga, pero él ya es anciano. Lo sacaron para Traumashok, y sale el doctor y me dice señora no llore tu papa está bien, solo hay que esperar que reaccione, pero mi Papá ya había fallecido”, declaró su hija desde los exteriores de la Divincri, donde realizó la denuncia.

En la mima línea, dijo que el galeno mintió al decirle que su progenitor aun seguía con vida, cuando según información de otra doctora ya había fallecido, “La tercera vez me dijo que no llore, que mi Papa seguía bien, luego la doctora sale atrasito del doctor, y me dice como señora si hace rato a fallecido su Papá, y el doctor se desapareció total”, añadió.

Asimismo, Daniel Huarcaya de la Cruz, otro de los hijos, sostuvo que por más de tres horas se les negó la información para saber la causa del deceso de su padre, además que el médico habría acusado falsamente a su sobrino ante la Policía Nacional.

“Mi padre falleció a las 03:45 de la tarde, y son las 07:00 de la noche y no hay información. Le hicieron diálisis hace 3 semanas aproximadamente y le iban a retirar el catéter, pero la enfermera solo indica que ha fallecido. Cuando mi sobrino reclama por explicación, el doctor llama a un policía de apellidó Alvares y lo acusa que mi sobrino lo ha amenazado con un arma de fuego, pero no le encuentran ningún arma”, dijo.

La familia, quienes viven en el sector de La Castellana, en el distrito de Santiago, exigen una profunda investigación por la pérdida humana, asimismo la intervención de la Defensoría del Pueblo y otras autoridades competentes.

VIDEO RECOMENDADO