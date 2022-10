Más de cien trabajadores de construcción de una obra valorizada por más de 24 millones de soles en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica, protestaron por la falta de sus pagos, beneficios sociales y otros.

Tienen deudas en bancos

Se trata de los operarios que trabajan en la obra “Reconstrucción del establecimiento de salud de Parcona”, a cargo del contratista Consorcio Salud Parcona, la cual se encuentra dentro de los proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios y que actualmente está siendo motivo de reclamos y protestas por falta de pago desde hace tres semanas, que han decidido paralizar sus labores por el incumplimiento.

Ellos se mantienen en el anonimato por temor a represalias, e indicaron que son un total de 165, quienes se desempeñan como obreros, maestros de obras, operarios, peones, albañiles, herreros y otros, quienes empezaron a trabajar en la obra situada en el distrito de Parcona, desde hace más de 6 meses, en ese transcurso también se presentó la problemática en el incumplimiento de sus remuneraciones. Sin embargo, la situación se ha agudizado en las últimas semanas, ya que no han recibido ningún sol por sus extensas jornadas de trabajo, a pesar que les indicaron que su sueldo sería semanal. Agregaron que la mayoría de trabajadores son de distintas provincias del Perú, quienes vinieron por una oportunidad laboral hasta la provincia iqueña, pero ahora temen ser desalojados de los cuartos donde residen y la empresa no les ha brindado ninguna explicación.

“Nos dijeron que nos pagarían el viernes pasado, después el miércoles y así nos mienten, no tenemos dinero para enviarles a nuestra familias, tenemos deudas en los bancos, hijos en etapa escolar, muchos tienen algún familiar con problemas de salud y necesitan enviar el dinero para las medicinas, ya que somos de Lima, Chiclayo, Piura, Chimbote, pero la constructora Sagitario no brinda solución y no escucha nuestros reclamos, inclusive otros compañeros han dejado el trabajo y se han ido a reclamar su pago a la capital”, declaró uno de los trabajadores.

Al ser consultados sobre la deuda total, afirmaron que en conjunto semanalmente suma los 150 mil soles y con el pasar del tiempo la empresa contratista les adeuda un monto excesivo por encima de los S/ 450 mil. Indicaron que tampoco se les ha asignado el pago de beneficios sociales y denunciaron una presunta emisión de boletas adulteradas, ya que en meses pasados se les habría emitido documentación de pago sin el número de RUC y otras irregularidades. Asimismo, mostraron su preocupación ya que la empresa también debe velar por los costos de alimentación y hospedaje, en este último les han indicado que no se ha efectuado el pago, por lo que serían desalojados.

“A veces hacemos sobretiempo, también el 30 se setiembre que fue feriado no nos han pagado como corresponde, la empresa debe cubrir la alimentación, pero como hemos realizado este plantón no sabemos si almorzaremos, también en el hotel nos han dicho que si no pagamos, nos van a desalojar”, señaló otro operario.

Los trabajadores enfatizaron que lo más indignante es que a pesar de haber puesto conocimiento a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), no se ha realizado ninguna fiscalización, también no existe ninguna inspección por alguna institución adscrita al Ministerio de Trabajo en la provincia iqueña, además que no han recibido el apoyo de las autoridades.

