En audiencia de apelación de sentencia, la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca logró que se confirme la condena de 10 años de pena privativa de la libertad contra Daniel Pérez Fierro (42) y Marcelino Vicente Palacios Barja (47), como autores del delito contra la libertad sexual en agravio de la joven de 25 años, quien después de beber un vaso de cerveza y quedarse dormida fue víctima de violación sexual.

El fallo fue dictado por la Sala de Apelaciones de Nasca, donde la fiscal adjunta superior Mithsy Corrales Carpio acreditó la existencia de suficientes elementos de prueba (examen médico legal y otros), además de la declaración de la agraviada. Asimismo, la pericia psicológica practicada a los sentenciados, quienes asumieron su responsabilidad. Por lo que se les atribuyó el cometer la violación de la persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir, previsto en el artículo 171 del Código Penal.

Caso en proceso desde el 2018

El proceso de investigación se remonta desde el pasado 7 de junio del año 2018, fecha en que la joven terramoza de identidad reservada denunció haber sido abusada sexualmente durante su viaje de Arequipa a Lima, por el chofer y copiloto de la Empresa de Transportes Palomino, después de beber un vaso de cerveza y quedarse completamente dormida.

Aquel año la joven señaló haberse despertado en Nasca y no en Lima, por ello la fiscal Karina Toledo Wong suspendió la manifestación indicando que no podía ver el caso porque consideraba que no estaba en su jurisdicción y solicitó la transcripción del documento a la ciudad de Nasca. Los acusados ya habían reconocido su responsabilidad frente a los hechos.

Esta situación generó indignación a nivel nacional. El jefe policial de la región Lima, Gastón Rodríguez, aseguró que la fiscal Toledo Wong cometió errores en la diligencia lo cual permitió la liberación de los acusados. Según indicó se borró con corrector el sello de recibido del documento de la detención de ambos acusados, por lo tanto, quedaron liberados en calidad de citados. Ante ello, el Ministerio Público hizo de conocimiento la separación de la fiscal.

El general Rodríguez además confirmó que los exámenes demostraron que la víctima fue dopada con el sedante “benzodiazepina”. Elemento contundente para solicitar la detención del chofer y copiloto.

Detención y sentencia

Tras 10 días, los individuos fueron detenidos por agentes del Departamento de Investigación Criminal y trasladados a Nasca, donde tras investigaciones el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca encontró graves y fundados elementos de convicción contra los acusados, y mediante resolución N° 3 de fecha 25 de junio del 2018, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, contra Marcelino Vicente Palacios Barja y Daniel Pérez Fierro por el delito de violación.

Asimismo, se determinó que la pena a imponerle es mayor de cuatro años por lo tanto dispuso su internamiento en el Penal Cristo Rey de Cachiche de Ica, donde los sentenciados deberán cumplir la condena actualmente emitida.