Una presunta masiva estafa, denunciaron miles de asistentes que estuvieron presentes en el concierto musical denominado “Vendimia Old School”, programado en referencia al 58°Festival Internacional de La Vendimia de Ica, donde se anunciaron artistas internaciones, los mismos que cancelaron sus presentaciones por incumplimientos contractuales. Originando que las personas esperen por horas e incluso muchos acudan a la comisaría para registrar la denuncia policial por el presunto delito de estafa.

Miles de estafados

El pasado 10 de marzo del 2023, día central de La Vendimia de Ica, fue la fecha asignada para la presentación de los artistas internacionales R.K.M & Ken-Y, J Álvarez y Tito El Bambino, además del artista local DJ Peligro, sin embargo, todos ellos comunicaron mediante sus redes sociales oficiales que no se presentarían por incumplimiento de contrato. La cancelación se dio cuando miles de asistente ya se encontraban en los exteriores del estadio Jose Picasso Peratta, portando sus entradas valorizadas hasta en 200 soles y haciendo largas filas para ingresar al recinto a disfrutar del espectáculo musical que fue anunciado por la empresa JM Producciones, que tiene como representante a Augusto Jairzinho Malásquez Ramírez.

“Compre 4 entradas para mí y mis tres hijas, he gastado más de 800 soles y ahora no hay nada, encima los de seguridad son prepotente y me dicen que no saben nada, venimos de Los Aquijes y estamos parados más de tres horas esperando alguna solución, porque ya todos los artistas han cancelado”, declaró Rubén Guerrero.

Al promediar las 11 de la noche, algunos grupos en el interior del estadio, descontentos por la situación comenzaron a lanzar botellas al escenario, ocasionado que una pantalla led se dañe, además destrozaron parte de la pasarela y se robaron bebidas y artefactos eléctricos. En simultáneo otro grupo se encontraba en los exteriores del estadio exigiendo la devolución de su dinero, mientras que decenas de asistentes acudieron a la comisaría ubicada en J.J. Elías para presentar la denuncia policial.

“Me siento humillada y estafada, compramos las entradas más caras que costo 200 soles cada una en zona uva y no tenemos ninguna explicación, ha venido mucha gente de otras regiones para ver a los artistas y solo nos pusieron un dj”, comentó Susana Muro, una de las asistentes.

Al igual que ella, se posicionaron en la comisaría varias personas que llegaron desde Ayacucho, Lima, Arequipa, Pisco y otras ciudades, como Neyba Aquije Cortez, Cecilia Chancha Huarcaya, Natalia Chancha Huarcaya, Noemí Escalante Vera, Juan Carlos Burga, René Ribera Morillo, Yanina Rodríguez, Miriam Alfaro, Jhon Miranda, Gustavo Odría, Tatiana Condori y más asistentes que solo entre ellos sumaban más de 5 mil soles el precio de sus entradas en conjunto.

Al respecto la regidora de la Municipalidad Provincial de Ica, Leydy Loayza, informó que la procuraduría municipal ha iniciado las acciones legales ante el Ministerio Público en contra de la empresa promotora “Malasquez Producciones” a la cual el municipio iqueño le entregó la concesión para que realicé los conciertos en el estadio José Picasso Peratta.

Hasta el cierre de este informe, no se obtuvo una respuesta por parte de la empresa promotora, tampoco un comunicado oficial. En tanto se llegó a conocer que también se canceló el evento de ayer 11 de marzo con los artistas Pelo D¨ Ambrosio y Antología, además que el escenario ubicado en el estadio fue remontado en su totalidad.

VIDEO RECOMENDADO