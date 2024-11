Los ciudadanos Yovani Yenny Paucar Toledo, Carlos Alberto Torres Huamán y Danny Stiven Vásquez Ortiz, denunciaron una presunta estafa en la compra de lote por parta de la Asociación de Comerciantes Propietarios del Mercado Mayorista N° 01 Santo Domingo de Ica-ACPROMEMA. Ante ello la junta directiva de la mencionada asociación se pronunció, indicando que se firmó un Contrato de Compra Venta de Bien Futuro, además se les planteó la devolución del dinero a los compradores, pero no aceptaron y se trataría de una guerra sucia por las elecciones que se realizarán este domingo en el centro de abastos.

Su posición

El presidente de ACPROMEMA, José Orlando Toledo Arias, señaló que en el mencionado contrato se indica que los compradores realizaron la adquisición de una parte del terreno ubicado en el distrito de Salas Guadalupe (Ica), con un área de 3.1542 hectáreas, y que se encuentra inscrito con la Partida N°11009224 en la Oficina Registral Ica. Asimismo, sobre dicho terreno se tiene proyectado realizar un centro comercial y el comprador se ubicará en un lote comercial de acuerdo al sorteo y que contará con un área aproximada de 40 m2. Por tratarse de un proyecto en desarrollo, indicó que las partes declararon conocer y aceptar que las áreas indicadas en el contrato son aproximadas, y encontrándose en proceso de adquisición del terreno matriz para la ejecución del proyecto, la partes acordaron celebraron un contrato de compraventa de bien futuro

“Voy a demostrar que nosotros actuamos siempre de buena fe, me están desacreditando porque hay personas que no entendieron bien su contrato, donde se especifica que se compra un terreno a bien futuro, tengo el plano, entonces no puede haber presunta estafa porque se pidió un dinero para la compra de un terreno, se compró el terreno y está registrado en Registros Públicos. En mi gestión que duró año y medio, se hizo todo lo que es la habilitación urbana en el Consejo de Salas Guadalupe, ahora luego de eso, se viene el anteproyecto y la elaboración de los planos. Son un promedio de 350 acciones”, declaró.

En la misma línea, sostuvo que en el contrato firmado se especifica que “la independización de lote comercial, será independizada cuando se concluya con la adquisición del terreno matriz, conforme se precisa en la cláusula séptima del contrato. A partir de la suscripción del acta de entrega por las partes, el comprador, podrá hacer uso, posesión, disposición del lote comercial y demás atributos”, se lee en el contrato.

Toledo Arias, añade que se realizaron reuniones de conciliación con las partes denunciantes, sin embargo, no se llegó a soluciones satisfactorias y no se adoptó acuerdo alguno. Lo respalda las actas de conciliación N°121-2021-CONCISUR, acta de conciliación N°119-2024-CONCISUR y el acta de conciliación N°122-2021-CONCISUR.

“En la conciliación nosotros les pedimos que respeten sus contratos, porque si no lo han entendido no es culpa de nadie, les explicamos si van a continuar en el proyecto y ellos dijeron que no, inclusive les planteamos la devolución de su dinero, pero tampoco aceptaron. Compramos (el terreno) con buena fe porque somos comerciantes de muchos años, y los socios que apostaron por el mercado Guadalupe pueden venir a las oficinas del mercado Santo Domingo para mostrarles los documentos, ya se tiene la factibilidad de EmapaSalas, de ElectroDunas”, agregó.

Por elecciones

En su opinión, señala que la denuncia presentada este mismo mes de noviembre, tendría un fin de desacreditación ya que este domingo son las elecciones en el mercado Santo Domingo. “Este tipo de acciones, de repente son manotazos de ahogados y mi gestión culmina en un par de meses, y los socios me han pedido seguir con las obras, porque se han hecho sin pedir ninguna cuota” acotó.

Por su parte, Giovanna Anchante Ormeño, quien también fue denunciada sostiene que se trata de un tema por la campaña electoral, “yo pienso que es una campaña en contra de mi persona, no tengo nada que ver con el mercado de Guadalupe, no me pueden probar que haya firmado algún documento o contrato y como estoy candidateando con el señor Toledo en la junta directiva del mercado Santo Domingo, me parece que es un golpe bajo para que los socios no voten por la lista”, dijo.

La opinión fue compartida por Carmen Torres Alarcón, “he sido coludida en la denuncia, yo no tengo absolutamente nada de participación en el mercado de Guadalupe, no sé cómo integraría esa denuncia, esto es por el tema de elecciones y es algo que es injusto”, añadió.

