La rabia y la indignación se apoderaron de los vecinos de La Esperanza, cuando con sus propias manos tomaron la justicia después de capturar a un sujeto que habría abusado sexualmente de un niño de apenas 12 años en el sector de Santa María en la noche del último jueves 19 de setiembre.

Justicia Vecinal

La madre entre lágrimas relató que había enviado a comprar a la panadería al menor el último jueves en la noche, cuando fue abordado por este depravado sujeto identificado como Brandy Pacaya Manullama, de 20 años, abusando del menor de tan solo 12 años en las inmediaciones del colegio Santa María. Cuando vuelve a su vivienda, inicialmente le cuenta a su madre que se había caído, pero ella lo revisa y estaba ensangrentado, por lo que fue trasladado hasta el hospital Santa María del Socorro, donde confirman el terrible hecho.

Al siguiente día 20 de setiembre, el pequeño contó a la psicóloga del nosocomio, lo sucedido e identificó al sujeto, es por eso que fue ubicado en el sector de La Esperanza, donde los moradores de la zona lo amarraron a un árbol, tomando la justicia por sus propias manos hasta la llegada de los efectivos policiales quienes lo detuvieron, salvándolo de la muchedumbre y trasladándolo hasta el hospital Regional de Ica por las heridas que presentaba, para posteriormente derivarlo a la Dirección de Investigación Criminal - DIRINCRI.

“Él, para recogiendo botellas, camina a cualquier hora. Duerme en las esquinas, donde sea”, relató la madre ante los medios de comunicación. También enfatizó que han hecho reiterativos pedidos para que intervengan las autoridades y retiren a este tipo de personas del lugar.

Las muestras de indignación no se hicieron esperar en redes sociales, quienes enfatizaron que se realice una urgente intervención a las personas que sufren de alteraciones mentales o consumen estupefacientes, debido a la peligrosidad que puede representar para las personas cuando están bajo los efectos de las drogas y no esperar que no termine en una tragedia como la del menor que ha terminado un trauma irreparable.

VIDEO RECOMENDADO