Trabajadores de la Defensa Pública en Ica, realizaron una protesta en la plaza de Armas, exigiendo la nivelación laboral, ya que otros profesionales en su misma área ganan hasta cerca del 25% más de lo que ellos perciben como remuneración.

Medida de lucha

Carlos Espinoza, secretario del Sindicato de los Trabajadores de Defensa Pública Ica, señaló que desde el 2015 tienen un sueldo de 5 mil soles, sin embargo, en el 2018 se contrataron nuevos defensores públicos, con un sueldo por más de S/7 mil.

“Es el décimo día de huelga indefinida a nivel nacional, hay una discriminación salarial. Como defensores públicos, deberíamos tener el nivel de un juez de paz, o de un fiscal adjunto, lo que pedimos es que se nivele el mismo sueldo. También reclamamos la modificatoria de nuestro horario de trabajo, antes teníamos un horario de 8:00 a.m. a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes y ahora hay una imposición en tres horarios distintos”, declaró.

En la misma línea, indicó que se sienten abandonados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, quien ayer llegó a la ciudad de Ica, además que dicha cartera ministerial no habría cumplido con el trámite para la solución a su pliego de reclamos.

“ha estado en Ica, el director general de la Defensa Pública y el ministro de Justicia en una campaña de la eliminación de la violencia contra la mujer. Hemos estado esperándolos en el ingreso principal del colegio y ellos han salido por la puerta trasera, han huido, queríamos conversar. Se hizo el lanzamiento de esa campaña, pero nunca hubo una difusión lo han hecho a escondidas, pese a que se usa recursos económicos del estado, no dan la cara, pero dicen que la defensa pública está bien”, agregó.

Finalizo enfatizando sobre las carencias en el recurso humano y logística en las sedes de la Defensa Pública, ubicadas en la región Ica. “Somos defensores públicos, se brinda servicio gratuito de defensa, la comunidad, en los servicios de defensa penal, defensa de víctimas y defensa de asistencia legal. En algunas sedes no hay personal administrativo, en Marcona el defensor público tiene que hacer limpieza, vigilante, en Palpa no hay vigilancia, en otras sedes no hay mesa de partes. Nuestro sistema de internet es pésimo se para colgando”, acotó.

