La crisis de insumos médicos sigue latente en el Hospital Santa María del Socorro de Ica. Esta vez, el cuerpo médico agrupado en el sindicato SICUMED ha reiterado —por segunda vez— su pedido formal de compra urgente de reactivos de laboratorio.

Alerta hospitalaria

A través de la carta N°025-2025, dirigida al director ejecutivo del nosocomio, Dr. Víctor Trillo Rojas, los profesionales alertan sobre el perjuicio que la escasez está generando en la atención de los pacientes y en la capacidad resolutiva del hospital.

Según el documento, fechado el 12 de mayo, la falta de insumos de laboratorio es un problema constante que afecta directamente la calidad de los servicios médicos. El personal asistencial ha notificado en reiteradas ocasiones a la Unidad de Logística la urgente necesidad de adquirir los reactivos, sin que hasta la fecha se haya atendido el requerimiento.

El listado de reactivos ausentes es alarmante: el hospital no cuenta con insumos para realizar pruebas básicas como hepatitis B, perfil tiroideo, hemoglobina glicosilada, PSA libre y total, electrolitos, perfil de coagulación, PCR cuantitativo, amilasa y albúmina. Estas pruebas son fundamentales para la evaluación clínica de pacientes crónicos, oncológicos, diabéticos, entre otros.

Desde el sindicato se advierte que la falta de estos insumos no solo limita la capacidad médica, sino que pone en riesgo la vida de cientos de pacientes que dependen de un diagnóstico oportuno. Al no poder realizar estos análisis, los médicos se ven obligados a derivar a los pacientes a laboratorios privados, lo que representa un gasto adicional que muchos no pueden asumir.

El sindicato también recordó que estos exámenes forman parte del protocolo básico para iniciar tratamientos, y que su ausencia compromete seriamente la salud pública. A la fecha, no se ha informado oficialmente si se ha aprobado una orden de compra o si existe un plan de contingencia para resolver la escasez.

VIDEO RECOMENDADO