Trabajadores del centro de salud de Parcona anunciaron un paro de 72 horas para exigir la culminación del hospital de la zona, una obra largamente esperada que beneficiará a los habitantes del distrito. La medida busca presionar al gobernador regional de Ica para que tome acción y avance en la construcción del proyecto, cuya demora ha generado malestar y preocupación entre los pobladores y trabajadores de salud.

Salud precaria

“Este es nuestro tercer intento de hacer que nos escuchen”, señaló uno de los trabajadores. En movilizaciones anteriores, los trabajadores llegaron hasta la ciudad de Ica, pero esta vez decidieron radicalizar la protesta. A pesar de haber recibido la visita de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), el proyecto sigue estancado, sin señales de que se vaya a retomar en el corto plazo.

El hospital de Parcona tiene un expediente técnico actualizado desde julio de 2024, en el que se contempla un aumento en el presupuesto a más de 39 millones de soles para poder finalizar la obra. Sin embargo, hasta ahora no se ha conseguido el financiamiento adicional, lo que podría obligar a crear un nuevo expediente y ajustar el presupuesto si no se logra la inversión antes de diciembre.

El presupuesto total solicitado incluye 13 millones de soles para la compra de equipos médicos, algunos de los cuales tienen más de una década de antigüedad. El monto original asignado para la construcción, a cargo del Consorcio Salud Parcona, era de aproximadamente 24 millones 941 mil 818 soles. Sin embargo, los costos han aumentado debido al tiempo de espera y a la necesidad de actualizar los equipos para el hospital.

También solicitaron una reunión urgente con la máxima autoridad regional, quien hasta el momento no ha mostrado interés en dialogar para encontrar una solución que permita la continuidad del proyecto.

El centro de salud actual opera en condiciones precarias, en un espacio que antes funcionaba como hotel y no reúne las condiciones para brindar atención primaria. “Estamos atendiendo a los pacientes en los pasadizos, sin la privacidad adecuada, y eso no es digno”, afirmaron. Además, mencionaron que no solo reciben pacientes de Parcona, sino también de localidades cercanas como Yaurilla.

Para intensificar su lucha, los trabajadores convocaron a un plantón frente al Ministerio de Salud (MINSA) el próximo jueves 7 de noviembre. La protesta contará con el respaldo del alcalde de Parcona, y los organizadores invitaron a los vecinos a sumarse para exigir que se retomen los trabajos del hospital, que beneficiará a más de 60,000 habitantes del distrito.

La construcción del hospital comenzó en julio de 2021, con un plazo inicial de 365 días y una entrega proyectada para marzo de 2023. Sin embargo, el proyecto se encuentra paralizado y sin fecha de reinicio. La obra fue impulsada por el PRONIS y el Gobierno Regional de Ica, con un presupuesto inicial de 27.1 millones de soles.

