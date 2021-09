La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ica ha dado inicio a la vacunación contra el COVID-19 en su primera dosis, a las personas de 21 y 22 años en toda la región Ica, la cual tendrá una duración de hasta 3 días.

Vacunación a nivel regional

A través de su cuenta oficial de Facebook, la Diresa Ica informó que a la jornada de inoculación, también pueden acercarse los jóvenes que cumplan los 21 años hasta el 31 de diciembre del 2021. Asimismo, se detalló que los vacunatorios estarán disponibles de igual forma mañana miércoles 29 y se extenderá la aplicación del antídoto hasta el 30 del presente mes, para que miles de jóvenes iqueños pueden recibir la dosis contra el virus de Wuhán.

La institución precisó que las personas de este nuevo grupo etario deben verificar previamente estar incluidas en el padrón nacional de vacunación a través del portal web pongoelhombro.gob.pe, donde además se les informará sobre la fecha, hora y lugar correspondiente para recibir su primera dosis de la vacuna contra la enfermedad.

“Deben estar incluidos en el padrón nacional de vacunación pongo el hombro, si no están incluidos no serán vacunados, eso significa que si alguien de otra región viene a la región de Ica, no será vacunado”, declaró el director de la Diresa Ica, Marcos Cabrera.

Se aplicará segunda dosis en simultáneo

En tanto, se comunicó que hoy finaliza la aplicación de la segunda dosis para los ciudadanos de 30 años a más y rezagados, por lo que se ha dispuesto la continuación de 27 vacunatorios a nivel regional, para que la población de ese rango de edad pueda acercarse a completar su esquema de vacunación. La información oficial de los vacunatorios disponibles se encuentran en la página de Facebook de la Diresa Ica.

Cabe señalar que las personas deberán acercarse a los centros de vacunación portando doble mascarilla, protector facial y el DNI.