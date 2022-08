Una joven extranjera murió tras someterse a una cirugía plástica en una conocida clínica de la ciudad de Ica, la familia denuncia que se trataría de una presunta negligencia médica por parte de los médicos a cargo de la riesgosa intervención quirúrgica.

Se trata de la ciudadana venezolana María Stefhany Rivas Suárez de 26 años, quien, según versión del abogado de la familia enlutada, Jhonny Soto llegó a la clínica “La Cigüeña”, ubicada en la cuarta cuadra de la calle Bolívar (Ica). Ahí ingresó el pasado jueves 11 de agosto del 2022 al promediar el mediodía, luego a las 4 de la tarde fue sometida a una “liposucción, abdominoplastía, lipopapada”. Ya en el tratamiento postoperatorio es donde la joven presenta dificultades para su recuperación, perdiendo la vida el sábado 14 de agosto.

Denuncian negligencia

“Ella vivía más de 4 años en el Perú, era una joven sana que tras diversos análisis el 11 de agosto ingresó por la cirugía, luego ha estado hospitalizada y en el lapso postoperatorio se dieron las complicaciones que originaron su deceso el sábado 13. Esta es una clínica que se dedica al diagnóstico materno infantil y no sabemos si tiene las condiciones para realizar las operaciones, asimismo al parecer no se ha tenido un plan de contingencia y también no se sabe si el doctor Huamán quien habría sido el encargado, tiene la especialidad de cirugía plástica”, declaró.

En tanto, información policial, señala que el caso corresponde a un presunto delito de homicidio culposo, donde se encuentran involucrados los médicos Javier Solís Huamán Alfaro de 55 años, Juan Carlos Gómez Oré (41) y Mabel María de la Cruz Grimaldo (39). La misma fuente policial informa que falleció con el diagnóstico “angioedema de glotis y epiglotis; distrés respiratorio severo o paro cardíaco severo”.

Sin embargo, la causa del deceso informada no es compartida por los deudos de la ciudadana extranjera y el asesor legal de la víctima, quienes señalan que corresponde a una presunta negligencia médica. Por ello se ha determinado que se continúen los análisis en el Departamento de Medicina Legal de Lima, para que se pueda evidenciar la causa que originó la lamentable pérdida humana.

“Ese diagnóstico ha sido brindado por el médico y no estamos de acuerdo. La necropsia determinará la causa del deceso y ya se ha realizado en el Departamento de Medicina Legal de Ica y eso va ser concretado con los resultados que emitan en la ciudad de Lima porque el diagnóstico no es real, ha habido una negligencia médica y eso se va a comprobar en el trascurso de las investigaciones que están a cargo del Departamento de Homicidios de la Divincri Ica y la Fiscalía”, indicó.

El letrado manifestó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y actualmente los profesionales de la Salud están en calidad de citados por el Ministerio Público.

Cabe señalar que la liposucción es un procedimiento seguro en la mayoría de los pacientes, sin embargo, las complicaciones pueden presentarse y pueden ser mortales. La ASAPS (Asociación Americana de Cirujanos Plásticos, por sus siglas en inglés) reportó que, cada año, se presentan 20 muertes por cada 100,000 personas que se realizan liposucción.