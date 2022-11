La búsqueda de un joven y un menor de edad reportados como desaparecidos en la región Ica ha terminado de la manera más trágica. Ambos fueron encontrados sin vida, tendidos en descampados.

Caso en Los Aquijes

El primer caso que ha conmocionado a la población iqueña corresponde al de Christian Gerónimo Chipana de 18 años, quien desapareció desde el sábado 12 de noviembre en el distrito de Los Aquijes. Él salió de su vivienda y se dirigió con su vecino a tomar bebidas alcohólicas, su cuerpo sin vida fue hallado ayer 14 de noviembre en horas de la mañana, en las canteras del sector El Rosario.

Su madre, Irma Chipana, señaló que su hijo salió el sábado, ese mismo día conversó por teléfono con él a las 4 de la tarde, hora en que le dijo que regresaría a su vivienda ubicada en el mismo distrito. Sin embargo, al notar la demora lo volvió a llamar a las 8 de la noche, pero ya no contestaba el teléfono. Luego se enteró que su primogénito estaba consumiendo cervezas junto a su vecino, un menor de 17 años de iniciales J. A. D. C. conocido como “Juanito”. Al siguiente día no sabía el paradero de su hijo, por lo que fue a buscar a su vecino, quien declaró distintas versiones y entró en contradicciones.

“Desperté el domingo y mi hijo aún no llegaba y le pregunte a “Juanito”, me dijo que lo había dejado en El Arenal para que se vaya a Pariña, luego me dijo que se fue al centro y ya por la noche le tuve que llorar para que me diga la verdad y me comentó que se iba a sincerar y me dijo que cuando iban en la motocicleta les cerraron el paso y se lo llevaron mi hijo en un auto blanco”, declaró.

Asimismo, el hermano de la víctima, Henry Gerónimo, indicó que la hipótesis policial señala que se trataría de un accidente de tránsito, ya que ambas personas en estado de ebriedad a bordo de la motocicleta se habrían dirigido hacia la zona alta, perdiendo el control y la unidad cayó al abismo.

“Nos dijeron que el sábado los vieron yendo a velocidad, el domingo “Juanito” tenía la cabeza rota y heridas en el rostro, y el cuerpo de mi hermano también presentaba un espejo incrustado en su cuerpo y piedras, en la zona se hallaron restos de la moto lineal, por eso se presume que se habían caído, pero no fue auxiliado, si hubiéramos sabido a tiempo lo hubiéramos llevado al hospital”, dijo.

La búsqueda de Cristian terminó cuando el menor de edad se presentó ante la policía, informando que el cuerpo se encontraba en una pampa del sector El Rosario, donde los peritos hallaron al joven sin vida y comunicaron a representantes del Ministerio Público, quienes ordenaron el levantamiento del cadáver.

Menor desaparece en Pisco

En tanto, otro caso de desaparición se registró en el distrito de San Clemente (Pisco), donde vivía Jhon Kennedy de la Cruz Tueros, un menor de 16 años, quien fue visto por última vez el 11 de noviembre cuando salió de su casa con rumbo desconocido.

Las autoridades policiales informaron que el adolescente fue encontrado sin vida al promediar las 6:30 p. m. del 13 de noviembre, en la provincia de Chincha, exactamente en la autopista Panamericana Sur, por la entrada del centro poblado San Antonio de Salas. Su cuerpo sin signos vitales estaba al borde de la vía, cubierto con plantas de espinas, por lo que el personal policial de la Unidad de Investigación Criminal -Chincha y la fiscalía investigan la causa del deceso.

