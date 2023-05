Después de 20 días, el exgobernador regional Javier Gallegos Barrientos apareció en público. El 26 de abril pasado entró en la clandestinidad luego que el Ministerio Público lo señalara de liderar la presunta organización delictiva “Los tramitadores del GORE”.

Proceso de investigación

Ayer en el inicio de la audiencia de prisión preventiva por 36 meses que pesan contra él, Edward Amoroto y otros que estuvieron prófugos por el pedido de detención preliminar por 10 días, argumentó por qué ese día no estaba en su vivienda.

“No estaba en mi casa y tengo que salir a buscar las obras, porque no solamente voy a vivir del ahorro que tengo con lo que he trabajado, por lo tanto no estaba en casa. Y ese día de la intervención, yo estaba en la ciudad de Chincha, a las ocho de la noche, un día antes (ininteligible) con un sector de personas en público, me tomé unas cervecitas. Me quedé porque me iba ir de viaje a Cañete, temprano cuando veo la publicación de la intervención y quise regresar, pero antes de regresar llamé a mi abogado”, dice la exautoridad regional en alguno de los pasajes de su intervención.

Añade que por recomendación de su abogado es que no se presentó y decidieron apelar la detención preliminar por 10 días, fallo que salió después de vencido el pedido del Ministerio Público. En otro momento, Gallegos señala que la única llamada interceptada donde se habla de un grupo de transportistas de Pisco agrupados en Cetaco, estos últimos solicitaban una reunión para hablar de la posibilidad de abrir una oficina de trámites de brevetes en Pisco, tal como existía en la provincia de Chincha.

Al cierre de esta edición, la audiencia proseguía y el juez del Juzgado Investigación Preparatoria, Vicente Fernández Tapia, tiene en sus manos el futuro inmediato de liberar o enviar al penal a la exautoridad regional.

