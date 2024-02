La corrupción continúa siendo un flagelo en la región Ica. Tras exhaustivas fiscalizaciones y controles en decenas de instituciones públicas del departamento iqueño, la Contraloría General de La República ha revelado que en todo el 2023 se ha detectado un perjuicio económico por más de 7 millones 700 mil soles además por encima de 100 funcionarios públicos se encuentran con responsabilidad civil y hasta penal.

Informes de control

El gerente regional de Control de Ica, Roy Vera Chung, informó que el año pasado, el órgano de control emitió hasta 1332 informes de control a nivel de la región Ica, 426 corresponden al control posterior, también se incluyen 38 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, 62 auditorías financieras y 326 acciones de oficio posterior. Todo ello pudo evidenciar hasta 164 trabajadores de entidades e instituciones públicas en presuntos actos de corrupción y otras graves irregularidades.

En el Balance de Control Gubernamental 2023 y Agenda 2024, reveló que tras auditorías y servicios de control específicos se logró realizar un exhaustivo control a un monto de 35 millones 905 mil 951 soles, de este total, la ejecución de S/ 10 millones 408 mil 303 fue observada por los equipos de auditores de la Contraloría General, quienes identificaron un perjuicio económico de 7 millones 724 mil 663 soles en diversas entidades de la región Ica, ya sea por presuntas compras direccionadas, irregularidades en contrataciones, deficiencias en obras y otros hechos con múltiples observaciones.

Entre los casos emblemáticos destaca el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 049-2023-2-5340-AC, que reveló un perjuicio económico de S/ 1 millón 556 mil 807 ocasionado en el año 2022 en el Gobierno Regional de Ica, en la gestión del exgobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, por la aprobación irregular de un bono para 346 trabajadores de la entidad, para lo cual se empleó un crédito suplementario destinado a otro fin. Dicho crédito también se utilizó de modo indebido en el pago de subsidios por fallecimiento y sepelio, así como para vacaciones truncas, por un importe total de S/ 562 mil 764. Por este caso se investigan a 11 funcionarios con presunta responsabilidad administrativa y/o penal.

Otro caso relevante se basa en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 010-2023-2-0659-AC, que detectó un perjuicio económico ascendente a S/ 654 mil 786 en la Dirección Regional de Salud de Ica por la compra de 36 mil 120 mascarillas, tipo N-95, mediante tres compras directas a una empresa sin experiencia en el rubro por un precio que llegó a duplicar el valor de dicho bien en el mercado. En la misma línea, la entidad permitió que a dicha empresa no se le aplique una penalidad por mora de S/ 56 mil 666 al simular que ésta cumplió con el plazo de entrega de la tercera compra de mascarillas. Aquí hay 3 funcionarios (penal y administrativa).

Asimismo, la Contraloría General reveló que la Municipalidad Provincial de Palpa, a cargo de la ejecución de proyecto de mejoramiento de camino vecinal en Agua Rica, Mollaque y Pichango, por más de tres millones de soles, realizó la liquidación del proyecto sin que se concrete el descuento por penalidades a la contratista al no culminar la obra. Se constató deficiencias de construcción y el pago por trabajos no ejecutados y otros no contemplados en el expediente técnico, lo que generó un perjuicio económico ascendente a más de 394 mil soles.

Otro informe también involucra a la Unidad Ejecutora N° 402 Salud Palpa-Nasca, en la adquisición de tomógrafo Axial, remodelación de ambiente complementario en el Hospital de Apoyo de Nasca, todo valorizado en 3 millones 680 mil soles. Se detectó que la mencionada Unidad Ejecutora dio la conformidad de un expediente técnico con inconsistencias técnicas para la remodelación de un ambiente complementario para la instalación del tomógrafo, también hizo el otorgamiento de conformidad a la prestación, pese a la existencia de partidas y trabajos no realizados por parte del proveedor, entre otras situaciones, como la inaplicación de una penalidad, lo que generó un perjuicio económico de por encima de los 345 mil soles.

Cabe señalar que otras presuntas irregularidades en obras y proyectos, también se investigan en la Municipalidad Provincial de Palpa, Municipalidad Distrital San Pedro de Huacarpana, Municipalidad Distrital de Tambo de Mora, Municipalidad Distrital de Vista Alegre, Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Municipalidad Provincial de Pisco, Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc), Municipalidad Provincial de Ica y otros que causaron perjuicio económico por millones de soles.

