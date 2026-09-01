Laksmi Gutiérrez Torres fue elegida Miss Pisco 2026 durante el certamen de belleza desarrollado el sábado 29 de agosto en la Plaza de Armas de Pisco, donde diez candidatas participaron en la competencia por la corona provincial.

Nueva soberana

Gutiérrez Torres, estudiante del Programa de Estudios de Enfermería Técnica, obtuvo el título tras superar las distintas etapas de evaluación previstas por la organización.

Uno de los momentos centrales de la gala fue la ronda de preguntas. A la nueva soberana se le consultó qué futuro espera para Pisco, ciudad donde nació y en la que desarrolla su vida.

“Cuando pienso en el futuro de mi Pisco, no solo me imagino un pisco con más calles o más parques sino que también cambie la forma en que nos tramaos unos a otros, quiero una ciudad, donde nuestros jóvenes sientan que son parte de su comunidad, donde nuestros adultos mayores sean valorados y no se sientan olvidados y donde todos debemos entender que cuidar nuestra ciudad también depende de nosotros, porque una ciudad no se construye solamente con cemento, también se construye con compromiso y para mí el verdadero progreso no se mido solo en cuanto crece una ciudad sino por cuando crecen las oportunidades, la confianza y la calidad de vida de quienes vivimos en ella. Quien no sueña con ver un Pisco cada vez más hermoso, que conserve sus tradiciones y que no pierda la esencia de su pueblo, por eso tengo fe en mi gente, porque cuando los pisqueños nos unimos y nos proponemos algo, podemos hacerlo realidad. Viva pisco, viva nuestra gente, y que nuestro suelo bendito siga en progreso y en paz, muchas gracias”, fue la respuesta.

Luego de conocerse el resultado, Gutiérrez Torres recibió la banda de manos del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, mientras que la corona fue entregada por Katherine Elías Tello, Miss Pisco 2025.

En el cuadro de reconocimientos, Jimena Sánchez Felipa fue designada primera finalista y Miss Turismo 2026, mientras que Celeste Cajo Guerra obtuvo el título de segunda finalista y Miss Cultura 2026. Graciela Jara Chuecas fue elegida Miss Simpatía 2026.

La edición 2026 del certamen contó con la participación de diez candidatas y se desarrolló ante la presencia de público que acudió a la Plaza de Armas para acompañar la jornada de elección y coronación.

Escolares demuestran sus conocimientos

En tanto, en el marco de la 59.ª Semana Turística de Pisco, se desarrolló ayer el concurso de conocimientos “Los que más saben de Pisco”, una iniciativa dirigida principalmente a estudiantes de instituciones educativas de la provincia y orientada a fortalecer el conocimiento sobre la historia, cultura e identidad pisqueña.

En esta edición, la Institución Educativa Sgto. 2.º FAP “Lázaro Orrego Morales” obtuvo el reconocimiento como el colegio que demostró mayor conocimiento sobre Pisco, destacando entre los participantes durante la jornada.

“Los que más saben de Pisco” se ha consolidado, edición tras edición, como un espacio en el que los escolares de la provincia pueden poner a prueba sus conocimientos sobre la historia, idiosincrasia y cultura de Pisco, promoviendo al mismo tiempo el interés de las nuevas generaciones por el patrimonio local.

Los organizadores expresaron su agradecimiento a las personas que han contribuido al desarrollo de esta iniciativa durante los últimos cuatro años, con un reconocimiento especial al historiador Óscar Flores por su participación y aporte.

Como parte de las actividades programadas por la Semana Turística, los días 1 y 2 de septiembre se desarrollará la exposición fotográfica “Pisco Antiguo”. Asimismo, el 3 de septiembre, la Plaza de Armas será escenario de una presentación sinfónica, como parte de la programación cultural de esta celebración.

Las fechas centrales de la 59.ª Semana Turística de Pisco serán el 6 y 7 de setiembre, con espectáculos musicales programados en el Parque Zonal. Entre los artistas anunciados se encuentran Corazón Serrano y Armonía 10 de Piura, como parte de una celebración que espera reunir a residentes y visitantes en torno a la cultura, tradición y entretenimiento.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO