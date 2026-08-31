Como parte de las actividades por la 59.ª Semana Turística de Pisco, este domingo 30 de agosto se realizó la feria gastronómica “Sabor a Pisco” en la Plaza de Armas, donde los asistentes disfrutaron de diversos platos y cócteles, acompañados de un espectáculo criollo con guitarra y cajón. La jornada congregó a familias, visitantes y público en general en un ambiente de celebración y tradición.

Celebración y tradición

La actividad gastronómica forma parte de una programación que busca poner en valor la identidad, historia y costumbres de la provincia de Pisco. La presente edición lleva como lema “Orgullosos de ser pisqueños” y contempla una serie de actividades culturales, gastronómicas y artísticas durante los próximos días.

La programación continúa este lunes 31 de agosto con el concurso de conocimientos “Los que más saben de Pisco”, dirigido principalmente a instituciones educativas. Asimismo, los días 1 y 2 de setiembre se desarrollará la exposición fotográfica “Pisco Antiguo”, mientras que el 3 de setiembre la Plaza de Armas será escenario de una presentación sinfónica.

Las actividades continuarán los días 4 y 5 de setiembre con jornadas folclóricas, en las que participarán academias de danza y agrupaciones culturales. Estas actividades buscan promover las diferentes expresiones artísticas y culturales, así como fortalecer el orgullo y la identidad de los pisqueños.

Las fechas centrales de la 59.ª Semana Turística de Pisco serán el 6 y 7 de setiembre, con espectáculos musicales programados en el Parque Zonal. Entre los artistas anunciados se encuentran Corazón Serrano y Armonía 10 de Piura, como parte de una celebración que espera reunir a residentes y visitantes en torno a la cultura, tradición y entretenimiento.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO