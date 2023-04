La Municipalidad Provincial de Ica ha intervenido en las intersecciones de pistas y avenidas, erradicando a los ‘limpiaparabrisas’, ya que se presume que realizaban el delito de coacción en contra de decenas de conductores. Para ello se ha desplegado a personal de serenazgo.

Hechos violentos

El sugerente de Seguridad Ciudadana del municipio de Ica, Miguel Ángel Rivera Chirinos, indicó que se han desplegado cinco agentes de serenazgo entre la avenida San Martín y Cutervo, y en la carretera Panamericana Sur; en el ingreso a la Urb. Puente Blanco y el ingreso a la Res. La Angostura, donde se han erradicado a los ‘limpiaparabrisas’ que en su mayoría eran de nacionalidad extranjera (venezolanos, colombianos y otros), para prevenir el delito de coacción, ya que se recibieron constantes reportes que limpiaban las lunas de los autos sin el consentimiento del chofer y los obligaban a que les den propinas económicas.

“Hemos erradicado a los ‘limpiaparabrisas’ y hay otro grupo que se ha retirado voluntariamente que estaba en la Panamericana Sur por el mercado Santo Domingo, no es necesario una ordenanza municipal, toda vez que, en los temas de delitos y faltas, la coacción es un delito tipificado en el código penal y yo no puedo coaccionarte a que te dejes limpiar la luna por una propina. Estamos previniendo el delito para que no se llegue a agredir al vecino, ni al conductor y no dañen los vehículos “, declaró.

El funcionario municipal detalló que llevan un acumulado de 15 reportes de personas que han sido víctimas de agresiones por parte de los ‘limpiaparabrisas’. Además, hubo un registro de un sujeto que limpio el auto de un ciudadano y lo violentó físicamente ya que se negó a darle dinero.

“Ha llegado una familia de venezolanos con niños y han querido armar su carpa en un espacio de la carretera y han querido limpiar lunas y han tenido problemas, las quejas son permanentes y las recibimos por el WhatsApp, muy al margen de las denuncias en la policía. En la entrada de la Res. La Angostura hubo una agresión al conductor y la policía se llevó al ‘limpiaparabrisas’ a la comisaría”, dijo.

