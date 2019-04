Municipio solo aceptará el reajuste económico si Diestra mejora el servicio

Síguenos en Facebook

La Municipalidad Provincial de Ica no dio su brazo a torcer y, a través de la alcaldesa Emma Mejía, volvió a reiterar que el pedido de reajuste económico propuesto por la concesionaria Diestra SAC no será aceptado si no se mejora el recojo de los residuos sólidos de la ciudad.

Desde el inicio del año, la empresa privada exigió el cumplimiento del contrato que establece realizar un reajuste económico. La concesionaria exige recibir 490 mil soles mensuales por el servicio.

En la reunión matinal del lunes, la alcaldesa mostró su descontento por el servicio, ya que las calles siguen estando sucias y, en algunos lugares de la ciudad, la acumulación de basura es altísima.

Actualmente, Diestra SAC percibe 299 mil soles al mes por el servicio y, según el contrato, debe recoger 78 toneladas diarias de desperdicios.

Actualmente, Ica cercado produce un aproximado de 120 toneladas de basura.

Según el gerente de operaciones de Diestra SAC, Fernando Barrios, al día recogen más de 100 toneladas y el restante no recogido hace que se dé la acumulación.

Otro punto visto en la reunión del lunes fue la deuda de los 22 meses que tiene el Municipio con la concesionaria, cuyo monto, incluidos los intereses, supera los 9 millones de soles.

REUNIÓN. El equipo técnico del Municipio y la empresa se volverán a reunir el jueves a las 5:00 de la tarde para encontrar la forma de que se cancele la deuda. Actualmente, Diestra SAC exige el pago de la deuda, para tener liquidez y mejorar el servicio.

En la cita del jueves, la alcaldesa Emma Mejía debe proponer el cronograma de pagos mensual de la deuda. La empresa propone que a los 299 mil mensuales que percibe se añada un monto para ir reduciendo la deuda.

La alcaldesa se ha comprometido a priorizar el pago mensual y la deuda y hoy debe proponer el cronograma de pagos.