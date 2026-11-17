La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, en Nasca, obtuvo 9 meses de prisión preventiva contra Víctor Francisco Calderón Viña (44), investigado por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego, en agravio del Estado.

Investigación fiscal

La medida coercitiva fue sustentada en audiencia por la fiscal adjunta provincial Shirley Magali Velarde Benavides, quien presentó los graves y fundados elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares, así como el peligro procesal existente.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se registraron la noche del 23 de octubre de 2026, alrededor de las 7:50 de la noche, cuando personal policial de la Comisaría de Nasca recibió información sobre una tentativa de robo con arma de fuego ocurrida en inmediaciones de la plazuela del sector de Nueva Villa, en el distrito de Vista Alegre.

Durante el patrullaje preventivo en la zona, los agentes intervinieron un vehículo estacionado en cuyo interior se encontraba el investigado junto a otro ciudadano. Al ser consultado por la Policía sobre la posesión de armas, el investigado manifestó que guardaba un revólver en su domicilio ubicado frente al lugar de la intervención.

Con la autorización del propio intervenido, los efectivos ingresaron al inmueble y hallaron debajo del colchón de un dormitorio un arma de fuego tipo revólver calibre.38 Special, marca Smith & Wesson, desabastecida.

Se acreditó mediante consulta en línea con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) que el investigado no cuenta con licencia para el uso o porte de armas de fuego ni registra la propiedad del revólver incautado, el cual además presentaba una ocurrencia policial previa del año 2025.

Con esta decisión judicial, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de actuar con firmeza frente a los delitos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública.

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