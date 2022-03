Terminó el suspenso en el caso del alcalde de Marcona, Elmo Fares Pacheco Jurado, quien se encontraba con detención preliminar y un pedido de prisión preventiva interpuesta por el Ministerio Público. El Juzgado Mixto y de Investigación Preparatoria de Marcona declaró infundado el pedido de 18 meses.

Debe respetar reglas

El Poder Judicial luego de evaluar los argumentos de la fiscalía anticorrupción y del abogado de la defensa técnica, no encontró por el momento vinculación respecto de los hechos a nivel de sospecha fuerte para imponerle una prisión preventiva el cual sería desproporcional, en consecuencia dictaminó una comparecencia con restricciones para el burgomaestre quien enfrentará el proceso en libertad.

Pacheco tendrá que seguir reglas de conducta entre ellas, la prohibición de ausentarse del lugar de su domicilio y en el caso de ausentarse por un periodo prolongado, podrá hacerlo previa autorización del Juzgado de Investigación Preparatoria, la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio con dirección precisa de la nueva dirección, la prohibición de salir del país o de la localidad donde se ubica su domicilio por el plazo mientras duren las investigaciones. Asimismo, la obligación de presentarse a la autoridad policial, fiscal y judicial, también no asistir a lugares de dudoso prestigio y la prohibición de acercarse a un radio de 100 metros con cualquiera de los testigos.

Por su parte, el abogado defensor Nelson Rivera dijo que primó el derecho ante cualquier especulación y evitó pronunciarse sobre factores externos porque no le constan y la parte política le corresponde hablar al alcalde. Señaló que hubo excesos por parte del Ministerio Público por lo que presentó una queja a la OCMA, que seguirá su proceso.

De otro lado dijo que Elmo Pacheco se abstuvo de declarar por este tiempo de detención arbitraria por lo que la defensa presentará un escrito solicitándole al fiscal que señale día y hora porque el alcalde vaya a declarar que es lo que tiene que decir dentro del proceso y va a autorizar el vaciado de los bienes que en forma irregular fueron incautados por personal de la fiscalía, y se va a ofrecer testigos ahora si en libertad, porque no se puede utilizar la detención preventiva o coacción para obtener pruebas o diligencias que el fiscal lo puede hacer en libertad.

Respaldo de la población

Al salir de la carceleta del Poder Judicial, Elmo Pacheco era esperado por un grupo de vecinos que le mostraron su apoyo y respaldo y, al dirigirse a ellos se quebró emocionalmente, manifestando que rezo pidiendo que se haga justicia. “Sin embargo que puedo decir han dicho de todo, han mancillado el apellido de su padre, lo único que quiero ahora es reencontrarme con la familia, con mis hijos y ojalá que nadie, nadie pase injustamente lo que he pasado en los tres primeros días en una celda a oscuras, durmiendo en el piso, alimentándome al costado de una letrina, respirando los gases, ningún ser humano lo merece “, señaló el alcalde.

A su retorno al palacio municipal de Marcona, la mañana de ayer, Elmo Pacheco fue ovacionado por los trabajadores municipales quienes salieron a recibirlo entre aplausos, mientras que en el exterior un grupo de pobladores se apersonaron para manifestarle su respaldo. El burgomaestre con lágrimas en los ojos, se dirigió a ellos manifestado que los ocho días fuera de Marcona fueron eternos y solo Dios le dio fortaleza al momento de estar privado de su libertad.

“Lamento que detrás de un teclado puedan mancillar a una familia con adjetivos, humillaciones, pero yo jamás les voy a hacer lo mismo, esta prueba me enseña a conocer los corazones y regreso a esta entidad a seguir trabajando más fortalecido que nunca”, agradeció a su familia, amistades, por estar pendiente de su situación legal. “Señores, estimados vecinos de Marcona, ustedes no tienen un alcalde delincuente y no lo tendrán en Elmo Pacheco”, expresó el burgoamestre.