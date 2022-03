Poder Judicial libera al alcalde de Marcona, Elmo Pacheco.

Tras una extensa audiencia, el Poder Judicial decidió liberar al alcalde de Marcona, Elmo Pacheco Jurado. No se encontró ninguna vinculación de la autoridad con el caso de la exfuncionaria municipal que había solicitado una presunta coima de S/ 200 mil a un empresario a cambio de firmar el contrato de adjudicación de una obra.

Cerca a las 10 de la noche del último jueves, Pacheco abandonó la carceleta judicial. La audiencia se extendió en demasía debido a la poca claridad que tenía el juez del caso.

El Poder Judicial le otorgó comparecencia con restricciones. El alcalde de Marcona se defenderá en libertad.

Defensa del alcalde

La todavía autoridad municipal también tuvo la oportunidad de defenderse y señaló que de ser cómplice de la funcionada detenida, en la primera intervención se hubiera fugado o entrar en la clandestinidad.

“Yo nunca he caminado por el sendero del mal, muy por el contrario en Marcona me conocen como una persona muy noble que siempre trata de ayudar a los demás. Jamás he estado involucrado en un hecho irregular”, apuntó.

En el tramo final de su defensa, a Pacheco se le entrecortó la voz. “Por la memoria de mi madre, ella fue quien me puso la medalla de alcalde, el día que juramenté. Estoy llano a decir la verdad, pero no en una prisión, no es justo para mí”, dijo.

“Estos días que estoy pasando con esta detención preliminar no se lo deseo a nadie, salvo que sea un confeso asesino, un confeso violador o un confeso corrupto. Pero yo creo que se está haciendo un abuso de autoridad, que me ha quitado lo más preciado que es mi libertad”, remarcó Pacheco y aseguró que siempre combatió la corrupción al ejercer el periodismo.