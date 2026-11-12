La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, bajo la dirección de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró que se confirme la sentencia de 20 años de pena privativa de la libertad, con carácter de efectiva, contra Joan Junior Candia Vilcatoma, como autor del delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento (incapacidad de resistir), en agravio de una joven de 19 años de edad.

Grave delito

Durante la audiencia de segunda instancia, el fiscal adjunto superior Allen Mario Ontaneda Vallejos rebatió los argumentos de la defensa técnica, la cual pretendía la absolución o nulidad del proceso alegando la falta de una pericia toxicológica.

El representante del Ministerio Público sustentó que el estado de profunda ebriedad e inconsciencia de la víctima quedó plenamente demostrado mediante testimonios uniformes, lo que fue aprovechado por el agresor.

La investigación del caso en primera instancia estuvo a cargo del fiscal provincial Dr. José Alejandro Meléndez Curasi, quien demostró que los hechos materia de investigación ocurrieron durante la madrugada del 04 de diciembre de 2023, al interior de un inmueble en Nasca.

En dicho lugar, el sentenciado aprovechó que la víctima se había quedado dormida a consecuencia de la ingesta de alcohol para agredirla sexualmente. Horas después, al ser confrontado por la agraviada cuando esta buscaba su celular, el propio imputado le confesó explícitamente el abuso.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO