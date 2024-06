El centro de salud José Paseta Bar, en el distrito de Marcona (Nasca), es un grave peligro. Tras el sismo de 6.3 grados en Chala (Arequipa), el establecimiento sufrió severos daños en sus paredes, techos y otras estructuras que se caen a pedazos. La atención de más de 14 mil ciudadanos estaría quedando en la deriva ya que se ha restringido las consultas médicas y solo se atienden emergencias.

Triste realidad

El fuerte temblor originó que parte de las paredes se caigan en pedazos sobre la cama 3 y 4, además el área de psicología quedó con destrozos, los bloques de cerámicas y losetas se desprendieron de las paredes, graves grietas en los techos y la pared exterior con rajaduras. Toda evidencia que podría colapsar en cualquier momento, por ello los profesionales de la salud optaron por solo atender emergencias.

El gerente del mencionado centro de salud, Carlos Taber Ramos con los trabajadores y la sociedad civil se trasladaron hasta la Municipalidad Distrital de Marcona, donde pidieron una reunión de urgencia con el alcalde Joel Rosales Pacheco y regidores, increíblemente no fueron atendidos por la autoridad edil. Teniendo un dialogo con el gerente municipal, Fredy Monzón Cárdenas. En la reunión se indicó que el Concejo Municipal de Marcona acordó que el polideportivo del Pueblo Joven Túpac Amaru, sirva para que se instale un provisional centro de salud, sin embargo, hasta la fecha no hay nada concreto.

“Antes de hacer un acuerdo debieron haber previsto los convenios, el tema eléctrico, todo lo que se especifica, ósea quieren subsanar algo cunado ya tomaron una decisión, se decidió el acuerdo y al otro día han debido hacernos el acta de entrega del polideportivo, cosa que nunca paso. El 17 de mayo se manda otra propuesta de convenio específico para el uso del polideportivo y hasta la fecha no hay respuesta”, declaró Taber Ramos.

Añadió que la instalación de módulos temporales en el polideportivo debe ser de prioridad urgente, ya que el centro de salud actualmente está inhabitable, “están esperando que alguien se muera, gracias a dios el sismo fue domingo. Hace más de dos años vengo repitiendo que el centro de salud está a punto de caerse”, acotó.

Por su parte, Marilia Mendoza, presidenta del CLAS Marcona, mostró su indignación por la falta de atención del burgomaestre de Marcona y los concejales. “Nos hemos acercado para tener respuesta del acta del polideportivo y no encontramos al alcalde, ni regidores, no nos dan información. En mayo se presentó un documento pidiendo el acta de entrega del polideportivo en Túpac Amaru y no hay avance”, dijo.

En tanto, el alcalde de Marcona, Joel Rosales, responsabilizó directamente a la Dirección Regional de Salud de Ica, y advirtió una denuncia en contra del director dela Diresa, Víctor Montalvo.

“Es responsabilidad del Gobierno Regional de Ica a través de la Dirección Regional de Salud, porque ese polideportivo tiene un uso y hacer el cambio de uso constituye un delito penal que se llama malversación. En sesión de concejo acordamos entregar el polideportivo, pero necesitamos un convenio marco y especifico, hemos cumplido con comunicar a la Diresa que requerimos los convenios y mandaron un convenio específico que está muy alejado de las normas. Es función del director regional de salud velar por el centro de salud que es su competencia exclusiva, no es posible que no sepan hacer un convenio marco y especifico de acuerdo a la norma”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO